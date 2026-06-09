Bal Porsuklarıyla Karşılaşan Mantar Toplayıcı Kendini Korudu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mantar toplamak için kırsal alana çıkan bir vatandaş, saldırısına uğradığı "dünyanın en korkusuz hayvanı" olarak bilinen ve Türkiye'de nadir görülen bal porsuğunu elindeki demir çubukla kafasına vurarak bayılttı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ancar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede mantar toplayan Eyüp Toydaş, arazi üzerinde avlanan iki bal porsuğu ile karşılaştı. Kısa süre sonra porsuklardan birinin saldırısına uğrayan Toydaş, kendisini korumak amacıyla elindeki demir çubukla hayvanın kafasına vurdu.

Darbe sonrası yere düşen bal porsuğunun bir süre taklalar atarak baygınlık geçirdiği, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu belirtilirken, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Toydaş, yaşanan durumun kendisini şaşırttığını ifade etti. Toydaş, bölgede bal porsuğu popülasyonunun nadir görüldüğü söyledi. - MALATYA