Karşıyaka\'da 15 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak öldürüldü; 2 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki gün önce sahil bandında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. İddiaya göre taraflar arasında daha önceden bulunan husumet nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 18 yaşındaki C.C.'nin yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i ağır yaraladığı öne sürüldü. Olay sırasında C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K.'nin de kavgaya karıştığı belirtildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdem Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 15 yaşındaki öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti işlediği belirlenen C.C. ile kavgaya karıştığı tespit edilen D.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.