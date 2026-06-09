Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, futbol takımının yönetimini tanıdık bir isme emanet etmeye hazırlanıyor.
Başkan Yıldırım ile tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman arasında prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Resmi sözleşmenin imzalanması ve ardından düzenlenecek basın toplantısının, mazbata törenini takip eden ilk günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
1 yıllık anlaşma sağlanması beklenen Aykut Kocaman’ın teknik ekibinde yer alacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli taraftarların hafızalarında yer edinmiş eski futbolcular, yeni sezonda kulübede görev alacak. Gazeteci Senad Ok'un Sporx'e aktardığı bilgilere göre; Volkan Demirel, Pierre Webo ve Dirk Kuyt gibi kulübün sembol isimleri Fenerbahçe'deki yeni yapılanmada yer alacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor - Son Dakika
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