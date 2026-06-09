Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

Mehmet Ali Erbil\'in \'yeni sevgilisi\' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
09.06.2026 22:07
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Mehmet Ali Erbil'in 21 yaşındaki Eylem Çelik ile birlikte olduğu yönündeki iddialara Çelik'ten yanıt gecikmedi. İddiaların merkezinde yer alan Eylem Çelik ise, Mehmet Ali Erbil ile aşk iddialarına ilk yanıt verdi.

Magazin dünyasının sansasyonel ismi Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. 

KENDİSİNDEN 48 YAŞ KÜÇÜK FENOMENLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ 

Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini noktalamasının ardından yalnızlığının uzun sürmediği öne sürülen 69 yaşındaki ünlü şovmenin, 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi. 

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a>'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

Kısa sürede yayılan dedikodularda, aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinden tanışıp yakınlaştığı ileri sürüldü.

Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Aşk iddialarının fitili ateşlendikten hemen sonra, adının Mehmet Ali Erbil ile anılmasından rahatsızlık duyan Eylem Çelik cephesinden sert bir açıklama geldi. 

Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

Çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirten genç fenomen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bazı magazin sayfalarında 'sevgili' olarak gösterildiğim haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar tamamen iznim ve bilgim dışında yayınlanmıştır. Özel hayatımın ve kişilik haklarımın ihlal edildiği bu asılsız haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ediyorum."

Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

BEĞENİ ATMAKTAN VAZGEÇMEDİ 

Böylece magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikodularına Eylem Çelik tarafından kesin bir dille nokta kondu. Ancak Mehmet Ali Erbil'in, Çelik'in söz konusu açıklamasında rağmen sosyal medyada genç fenomenin fotoğraflarını ardı ardına beğenmeye devam etmesi, "Aşk yoksa bile hayranlık var" yorumlarına neden oldu.

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Son Dakika Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu - Son Dakika
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