Mehmet Ali Erbil\'in \'yeni sevgilisi\' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

Magazin dünyasının sansasyonel ismi Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti.

KENDİSİNDEN 48 YAŞ KÜÇÜK FENOMENLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini noktalamasının ardından yalnızlığının uzun sürmediği öne sürülen 69 yaşındaki ünlü şovmenin, 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Kısa sürede yayılan dedikodularda, aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinden tanışıp yakınlaştığı ileri sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Aşk iddialarının fitili ateşlendikten hemen sonra, adının Mehmet Ali Erbil ile anılmasından rahatsızlık duyan Eylem Çelik cephesinden sert bir açıklama geldi.

Çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirten genç fenomen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bazı magazin sayfalarında 'sevgili' olarak gösterildiğim haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar tamamen iznim ve bilgim dışında yayınlanmıştır. Özel hayatımın ve kişilik haklarımın ihlal edildiği bu asılsız haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ediyorum."

BEĞENİ ATMAKTAN VAZGEÇMEDİ

Böylece magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikodularına Eylem Çelik tarafından kesin bir dille nokta kondu. Ancak Mehmet Ali Erbil'in, Çelik'in söz konusu açıklamasında rağmen sosyal medyada genç fenomenin fotoğraflarını ardı ardına beğenmeye devam etmesi, "Aşk yoksa bile hayranlık var" yorumlarına neden oldu.