Real Madrid\'de Arbeloa ile yollar ayrıldı

Jose Mourinho ile anlaşmaya varan İspanya La Liga ekibi Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arbeloa ile karşılıklı anlaşarak yollar resmen ayrıldı.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arbeloa, Xabi Alonso'nun ardından 2025-2026 sezonunda göreve geldiği Real Madrid ile tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

GÖREVE MOURINHO GELİYOR

Real Madrid'de yeniden başkan seçilen Florentino Perez, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirileceğini açıklamıştı.