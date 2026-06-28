Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi - Son Dakika
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Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi

Dünya Kupası\'na veda eden Güney Kore\'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
28.06.2026 22:11
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklarına yol açtığı iddia edilen taraflı oyuncu seçimiyle ilgili olarak teknik direktör Hong Myung-bo ve milli takım hakkında soruşturma başlatılması emrini verdi. Güney Kore'nin teknik direktörü Hong Myung-bo, istifa etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası’na büyük umutlarla katılan ancak turnuvaya beklenenden çok erken veda eden Güney Kore’de ortalık karıştı. 

EN İYİ ÜÇÜNCÜLERE BİLE GİREMEYİP ELENDİLER

Kağıt üzerinde nispeten kolay bir grupta yer aldığı düşünülen Güney Kore'nin Meksika ve Güney Afrika karşısında üst üste aldığı iki yenilgi bardağı taşıran son damla oldu. Son Heung-min ve takım arkadaşlarının A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlamasının ardından en iyi üçüncüler arasına giremeyerek son 32 turuna kalamaması ülkede infiale yol açtı.

CUMHURBAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu başarısızlığın ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, sert bir çıkış yaparak Spor Bakanlığı’na acil soruşturma talimatı verdi. Eleştirilerin odağında ise takım seçimi ve kadro yapılandırmasında taraflı davrandığı iddia edilen teknik direktör Hong Myung-bo yer aldı. 

''SORUŞTURMA YÜRÜTMESİNİ TALEP EDİYORUM''

Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada duyduğu şaşkınlığı ve hayal kırıklığını dile getirerek, "Bu beklenmedik ve acı sonuç beni tamamen hayrete düşürdü. Yönetim kademesindeki personel tercihlerinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yetkinlik yerine 'bizden olanlar' zihniyeti ön plana çıktığında ve yetersiz bir isim liderlik koltuğuna oturtulduğunda, tablonun ne olacağı çok açıktır. Yetki sahipleri hesap verebilmelidir. Yaşanan bu organizasyonel hataların detaylıca incelenmesi, nedenlerinin analiz edilmesi ve benzer süreçlerin tekrarlanmaması adına Spor Bakanlığı’nın kapsamlı bir soruşturma yürütmesini talep ediyorum.'' dedi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan Güney Kore'de bir sıcak gelişme daha yaşandı. Güney Kore'nin teknik direktörü Hong Myung-bo, kendisine gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bekir Asil Bekir Asil:
    Darısı bize ?? 0 0 Yanıtla
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