ABD, İran\'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı

ABD ve İran arasındaki ateşkes, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD askeri helikopterinin düşürülmesiyle tamamen bozuldu. ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin vurulmasının ardından iki pilot denizden kurtarılırken, ABD Başkanı Donald Trump saldırıya sert bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

ABD, İRAN'IN KRİTİK BÖLGELERİNİ VURDU

Bu açıklamanın hemen ardından ABD ordusu, İran'ın kritik kıyı bölgelerine yönelik hava ve füze harekatı başlattı. Saldırı kapsamında İran'ın askeri ve lojistik açıdan en stratejik noktaları hedef alındı. İran Deniz Kuvvetleri'nin ana üssünün bulunduğu Bender Abbas liman kenti ile Hürmüz Boğazı'nın girişindeki Keşm Adası ve Sirik bölgelerinden ardı ardına büyük patlama sesleri yükseldi.

CENTCOM: İRAN'A ORANTILI YANIT VERİYORUZ

CENTCOM'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, bugün saat 17.00 ET'de Başkomutan'ın talimatıyla, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı öz savunma saldırıları başlatmaya başladı. Görev, haksız İran saldırganlığına orantılı bir yanıttır."

Trump ise yaptığı açıklamada, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dün gece helikopterimizi düşürmelerine karşılık yanıttır." dedi.

İRAN: 6 FÜZE İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan İran devlet televizyonu, Keşm Adası'nda patlamaların meydana geldiğini ve "düşman kuvvetlerinin" bölgeye savaş uçaklarından ateşlenen 6 füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

KATAR VE KUVEYT HAVA SAHALARINI KAPATTI

Katar ve Kuveyt, gelişmelerin ardından hava sahalarını geçici olarak kapattı. ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

İRAN: HELİKOPTER KASTEN HEDEF ALINMADI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin Al Jazeera televizyonuna konuştu.

Hürmüz Boğazı üzerinde dün düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların "kasıtsız" olarak meydana gelebileceğini kaydetti.

"ŞEYTANA BİR TOKAT DAHA ATAN SAVAŞÇININ ELİNİ ÖPÜYORUZ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, düşürülen helikopterin İran tarafından vurulduğuna atıf yaparak, "Hürmüz Boğazı'nda bir ABD helikopterini vurup şeytana bir tokat daha atan savaşçının elini öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rezai, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının bir savaş eylemi olduğunu ve yine ABD’nin düşürülen helikoptere karşılık İran’a saldırı düzenlerse hızlı ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Rezai'nin aksine İranlı askeri bir kaynak, ülkesinin son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nda havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmediği ve ABD'nin düşürülen helikopteri gerekçe göstererek İran'a saldırması halinde kesin bir cevapla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.