Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

10.06.2026 07:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de mahkeme kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kirlilikten arındıracağız" açıklamasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada aralarında ağır topların da bulunduğu 10 ismi ihraç edeceği iddia edildi. İşte o isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay sürecine yönelik alınan "mutlak butlan" (geçersizlik) kararının ardından parti içindeki fay hatları kırılmaya devam ediyor. Mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısı krizinin ardından Genel Merkez'de yaptığı zehir zemberek açıklamalar, partide yeni bir tasfiye sürecinin habercisi oldu.

"KİRLİ OLANLARIN TAMAMININ İŞİNE SON VERECEĞİZ"

Genel Merkez'deki konuşmasında partideki yozlaşma iddialarına ve pavyonlardaki delege pazarlıklarına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "arınma" mesajı vererek şunları kaydetti:

"Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım."

İŞTE İHRAÇ EDİLECEĞİ İDDİA EDİLEN 10 İSİM

Kılıçdaroğlu'nun bu net mesajının ardından Ankara kulislerine bomba gibi bir iddia düştü. CHP'de bazı önemli isimlerin ivedilikle disiplin süreciyle karşı karşıya kalacağı öne sürüldü.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Sinan Burhan'ın tv100 canlı yayınında aktardığı kulis bilgisine göre; parti yönetiminden ihraç edilmesi beklenen o 10 isim şöyle:

  • Veli Ağbaba
  • Ali Mahir Başarır
  • Umut Akdoğan
  • Burhanettin Bulut
  • Gökhan Zeybek
  • Taşkın Özer
  • Özgür Karabat
  • Adnan Beker
  • Cemal Enginyurt
  • Ümit Dikbayır
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

GÜRSEL TEKİN: MYK'DA GEREĞİ YAPILACAK

Öte yandan, ihraç iddialarını güçlendiren bir diğer açıklama da Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Gürsel Tekin'den geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Tekin, parti tüzüğüne ve hukukuna aykırı davrananlar için disiplin mekanizmasının hızla işletileceğini vurguladı.

Sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimi de paylaşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Parti hukukuna uymayanlar için yarın gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında hiç tereddütsüz gereği yapılacaktır. Büyük olasılıkla yarın MYK'da sevkler ve ihraçlar resmi olarak gündeme gelir. Tabii listede kimlerin olacağını henüz detaylıca bilmiyorum ama buradaki süreçlerin ardından dosyalar perşembe günü Parti Meclisi'ne (PM) sunulacaktır. Nihai kararı tamamen Parti Meclisi verecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Siyaset, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım’ı gece yarısı korkutan olay Otobüsten indiler A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler
Hatay’da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi Hatay'da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması 45 kişi için gözaltı kararı verildi Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi
Yer: Malatya Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Karne sevinci yaşayacaktı 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Karne sevinci yaşayacaktı! 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Trump’tan Çin’i kızdıracak hamle Kara listeye 3 dev eklendi Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi
Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara
Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Geçen yıl kuruyan kuş cenneti eski günlerine döndü Geçen yıl kuruyan kuş cenneti eski günlerine döndü
Ne altın ne dolar ne de borsa İşte mayıs ayının en çok kazandıranı Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

06:55
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
04:43
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
00:22
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı
ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı
23:42
Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman’ın ekibi netlik kazanıyor
Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geldi
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geldi
22:16
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor
Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:19
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 07:45:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.