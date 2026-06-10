Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay sürecine yönelik alınan "mutlak butlan" (geçersizlik) kararının ardından parti içindeki fay hatları kırılmaya devam ediyor. Mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısı krizinin ardından Genel Merkez'de yaptığı zehir zemberek açıklamalar, partide yeni bir tasfiye sürecinin habercisi oldu.

"KİRLİ OLANLARIN TAMAMININ İŞİNE SON VERECEĞİZ"

Genel Merkez'deki konuşmasında partideki yozlaşma iddialarına ve pavyonlardaki delege pazarlıklarına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "arınma" mesajı vererek şunları kaydetti:

"Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım."

İŞTE İHRAÇ EDİLECEĞİ İDDİA EDİLEN 10 İSİM

Kılıçdaroğlu'nun bu net mesajının ardından Ankara kulislerine bomba gibi bir iddia düştü. CHP'de bazı önemli isimlerin ivedilikle disiplin süreciyle karşı karşıya kalacağı öne sürüldü.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Sinan Burhan'ın tv100 canlı yayınında aktardığı kulis bilgisine göre; parti yönetiminden ihraç edilmesi beklenen o 10 isim şöyle:

Veli Ağbaba

Ali Mahir Başarır

Umut Akdoğan

Burhanettin Bulut

Gökhan Zeybek

Taşkın Özer

Özgür Karabat

Adnan Beker

Cemal Enginyurt

Ümit Dikbayır

GÜRSEL TEKİN: MYK'DA GEREĞİ YAPILACAK

Öte yandan, ihraç iddialarını güçlendiren bir diğer açıklama da Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Gürsel Tekin'den geldi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Tekin, parti tüzüğüne ve hukukuna aykırı davrananlar için disiplin mekanizmasının hızla işletileceğini vurguladı.

Sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimi de paylaşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Parti hukukuna uymayanlar için yarın gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında hiç tereddütsüz gereği yapılacaktır. Büyük olasılıkla yarın MYK'da sevkler ve ihraçlar resmi olarak gündeme gelir. Tabii listede kimlerin olacağını henüz detaylıca bilmiyorum ama buradaki süreçlerin ardından dosyalar perşembe günü Parti Meclisi'ne (PM) sunulacaktır. Nihai kararı tamamen Parti Meclisi verecektir."