Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpten gelen yeni kontrat teklifine henüz bir yanıt vermedi.
Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk sevinci yaşadıktan hemen sonra Japonya'ya uçan Icardi, oradaki tatilinin ardından soluğu memleketi Arjantin'de almıştı. Kızları Francesca ve Isabella ile hasret gideren 33 yaşındaki santrforun son durağı ise Maldivler oldu. Sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte tropikal cennetten fotoğraflar paylaşan Icardi, tatilin tadını çıkarmayı sürdürüyor.
Galatasaray yönetimi, sezonun bitmesinin ardından Arjantinli golcüye 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Icardi'nin şu ana dek kendisine gelen teklife cevap vermediği, süreci ağırdan aldığı ve tatiline odaklandığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor - Son Dakika
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