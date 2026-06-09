Galatasaray\'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler\'de keyif çatıyor

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpten gelen yeni kontrat teklifine henüz bir yanıt vermedi.

ICARDI TATİLDE KEYİF SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk sevinci yaşadıktan hemen sonra Japonya'ya uçan Icardi, oradaki tatilinin ardından soluğu memleketi Arjantin'de almıştı. Kızları Francesca ve Isabella ile hasret gideren 33 yaşındaki santrforun son durağı ise Maldivler oldu. Sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte tropikal cennetten fotoğraflar paylaşan Icardi, tatilin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

YÖNETİM CEVAP BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi, sezonun bitmesinin ardından Arjantinli golcüye 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Icardi'nin şu ana dek kendisine gelen teklife cevap vermediği, süreci ağırdan aldığı ve tatiline odaklandığı belirtildi.