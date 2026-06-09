Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor

Galatasaray\'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler\'de keyif çatıyor
09.06.2026 22:16
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Sezonun bitmesiyle birlikte kız arkadaşıyla Japonya'ya giden, oradan da ülkesi Arjantin'e dönen Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine cevap vermeden şimdi de Maldivler'e gitti. Icardi'nin yeni sözleşme görüşmelerini ağırdan aldığı belirtildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpten gelen yeni kontrat teklifine henüz bir yanıt vermedi. 

ICARDI TATİLDE KEYİF SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk sevinci yaşadıktan hemen sonra Japonya'ya uçan Icardi, oradaki tatilinin ardından soluğu memleketi Arjantin'de almıştı. Kızları Francesca ve Isabella ile hasret gideren 33 yaşındaki santrforun son durağı ise Maldivler oldu. Sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte tropikal cennetten fotoğraflar paylaşan Icardi, tatilin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor

YÖNETİM CEVAP BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi, sezonun bitmesinin ardından Arjantinli golcüye 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Icardi'nin şu ana dek kendisine gelen teklife cevap vermediği, süreci ağırdan aldığı ve tatiline odaklandığı belirtildi. 

Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    satın gitsin ,malına aşık olan işini yürütemez.ikardi son yılda kadın takıntısından vasat hale geldi. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor - Son Dakika
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