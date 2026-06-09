12 yıl önceki yangında ölen kişinin cinayet olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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12 yıl önceki yangında ölen kişinin cinayet olduğu ortaya çıktı

12 yıl önceki yangında ölen kişinin cinayet olduğu ortaya çıktı
09.06.2026 10:54  Güncelleme: 10:56
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Antalya'da 2014 yılında bir inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında cesedi bulunan Şeref Kocabıyık'ın kesici aletle öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. 12 yıl sonra yeniden açılan dosyada, kayıp cep telefonunun kullanılmasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'da 12 yıl önce sahibi olduğu inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında cesedi bulunan Şeref Kocabıyık'ın (56), öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde Mehmet Atay Caddesi'nde 25 Kasım 2014'te saat 22.00 sıralarında Şeref Kocabıyık'ın sahibi olduğu inşaatın şantiyesindeki bekçi kulübesinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası kulübede yapılan incelemede Şeref Kocabıyık'ın cansız bedeni bulundu. Polis, soruşturma kapsamında inşaatta çalışanların ifadelerine başvurdu.

Çıkan yangında öldüğü değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın dosyası, 12 yıl sonra yeniden açıldı. Maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi, baz ve HTS kayıtları analiz edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

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