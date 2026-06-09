Trump, NBA Finali’nde yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, NBA Finali'nde New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan mücadeleyi Madison Square Garden'dan takip etti.
Karşılaşma sırasında Trump'ın görüntüsü salonun dev ekranına yansıtıldı. O anlarda tribünlerin bir bölümünden yuhalama sesleri yükselirken, yaşananlar salondaki kameralar tarafından kaydedildi.
Madison Square Garden, NBA Final heyecanına ev sahipliği yaparken gecenin en çok konuşulan anlarından biri de Trump'ın ekrana geldiği dakikalar oldu. ABD Başkanı'nın görüntüsünün salona yansıtılmasıyla birlikte taraftarların verdiği tepki dikkat çekti.
Trump'ın karşılaşmayı yoğun güvenlik önlemleri altında izlediği belirtildi. ABD Başkanı'nın, Knicks sahibi James Dolan'ın davetlisi olarak kurşun geçirmez locada yer aldığı ifade edildi.
Final mücadelesi sırasında yaşanan bu anlar, karşılaşmanın önüne geçen olaylardan biri oldu. Trump'ın dev ekrandaki görüntüsü ve ardından gelen tepkiler salonda geniş yankı buldu.
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