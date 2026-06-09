Trump, NBA Finali’nde yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, NBA Finali'nde New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan mücadeleyi Madison Square Garden'dan takip etti.

DEV EKRANA GELİNCE TEPKİ YÜKSELDİ

Karşılaşma sırasında Trump'ın görüntüsü salonun dev ekranına yansıtıldı. O anlarda tribünlerin bir bölümünden yuhalama sesleri yükselirken, yaşananlar salondaki kameralar tarafından kaydedildi.

TARİHİ MAÇTA DİKKAT ÇEKEN AN

Madison Square Garden, NBA Final heyecanına ev sahipliği yaparken gecenin en çok konuşulan anlarından biri de Trump'ın ekrana geldiği dakikalar oldu. ABD Başkanı'nın görüntüsünün salona yansıtılmasıyla birlikte taraftarların verdiği tepki dikkat çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE MAÇI TAKİP ETTİ

Trump'ın karşılaşmayı yoğun güvenlik önlemleri altında izlediği belirtildi. ABD Başkanı'nın, Knicks sahibi James Dolan'ın davetlisi olarak kurşun geçirmez locada yer aldığı ifade edildi.

SALONDA GÜNDEM OLDU

Final mücadelesi sırasında yaşanan bu anlar, karşılaşmanın önüne geçen olaylardan biri oldu. Trump'ın dev ekrandaki görüntüsü ve ardından gelen tepkiler salonda geniş yankı buldu.