Belfast\'ta Bıçaklı Saldırı ve Şiddet Olayları

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, 8 Haziran Pazartesi gecesi gerçekleşen bir bıçaklı saldırı ve ardından patlak veren şiddet eylemleriyle sarsıldı.

9 Haziran'da Belfast'ın kuzey mahallelerinde yüzleri maskeli kişilerin sokaklardaki eylemleri sırasında bazı evler ve araçlar ateşe verildi, kentteki toplu ulaşım neredeyse tamamen durduruldu.

Belfast dışındaki yerleşimlerde de bazı mahallelerde insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çıkan yangınları söndürmek için itfaiye ekipleri uzun saatler çalıştı.

Olayların fitilini ateşleyen bıçaklı saldırı 8 Haziran Pazartesi yerel saatle 22:30 sularında gerçekleşti. 30 yaşındaki Sudanlı bir erkeğin saldırısıyla, 40'lı yaşlarındaki bir başka erkek gözlerinde, boynunda ve sırtında ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Cinayete teşebbüs suçuyla mahkemeye çıkarılacak saldırgan, ayrıca kamusal alanda bıçak bulundurmak ve öldürme tehdidiyle de suçlanıyor.

Olaydan sonra internet ortamında geniş şekilde paylaşılan bir video, aralarında sopa taşıyan bir kişinin de bulunduğu bir grubun, polis gelene kadar zanlı görünen kişiye karşı koyduğunu gösteriyor.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), saldırıya tepki olarak Kuzey İrlanda genelinde "yer yer kamu düzenini bozucu olaylar" yaşanmasının ardından sükunet çağrısında bulundu.

Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena, Bangor ve Belfast dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde eylemciler toplandı.

Bazı protestolar barışçıl şekilde geçerken, bazı bölgelerde şiddet yaşandı.

Ballyclare'de aralarında bir Türk berberinin de olduğu bazı dükkanların camları kırıldı.

Doğu Belfast'taki Lendrick Street'te olaylara tanık olan bir kişi, "Yolda arabalar ateşe verildi ve ateş evime sıçradı. Maskeli kişiler kapıları kırıyordu" dedi.

Yaklaşık 100 maskeli kişiden oluşan bir grup, doğu Belfast'taki Newtownards Road'ta kapıları tekmeledi ve bazı evlerin camlarını kırdı.

Aynı yolda bir çöp konteyneri ve bir otobüs de ateşe verildi.

Toplu taşıma hizmetlerinin sözcüsü, Belfast'a giden ve Belfast'tan çıkan tüm otobüs seferlerinin askıya alındığını söyledi.

Ulster Birlik Partisi (UUP) lideri Jon Burrows, bunun "utanç verici bir manzara" olduğunu ve Newtownards Road'daki maskeli kişilerin çoğunun genç olduğunu söyledi.

Belfast'ın batısına doğru Crumlin Road üzerinde bir polis aracına saldırıldı ve Crumlin Road'un hemen dışında çok sayıda ev ateşe verildi.

Eylemlerin olduğu bölgelerde, yanan evlerden çıkan keskin duman ve yakılan çöplerin kokusu havayı kaplamış durumda.

Newtownabbey'deki Cloughfern kavşağında da iki araç ateşe verildi, Portadown'da bir polis aracı yakıldı.

Bağımsız milletvekili Doug Beattie, ofisine dönerken polis aracının yandığını gördüğünü söyledi: "Tepkiyi polise ya da masum halka yöneltmek ters teper ve kınanmalıdır."

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hilary Benn, insanları polisin "işini yapmasına" izin vermeye çağırdı:

"Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde tanık olduğumuz düzensizlik görüntüleri sadece halka zarar veriyor ve masum hayatları riske atıyor. Bu tür yıkım ve zorbalığın hiçbir gerekçesi yoktur."

Salı günü erken saatlerde, Kuzey İrlanda'nın beş ana partisinin liderleri, "dehşet verici olay"ı kınamakta "birleştiklerini" belirten bir açıklama yayımladı.

Olaylar başladıktan sonra, Kuzey İrlanda'nın birinci bakanı Michelle O'Neill, "maskeli grupların aileleri evlerinden çıkararak evlerini yakmasını" "tam anlamıyla zorbalık" olarak nitelendirdi.

"Kuzey Belfast'taki saldırı iğrenç ve yanlıştı ancak bunun, masum insanları hedef almak ve saldırmak için kullanılmasına yönelik tehlikeli girişimler var" diye ekledi.

Adalet Bakanı Naomi Long, Kuzey İrlanda'da "maskeli zorbalara" yer olmadığını söyledi.

Saldırgan kimdi?

Kuzey İrlanda'nın polis teşkilatının Salı sabahı yaptığı ilk açıklamada zanlının Somalili olduğu düşünülüyordu, ancak daha sonra Sudanlı olduğu teyit edildi.

Polisler olay yerinde yemek bıçağı olduğunu düşündükleri bir nesne bulduklarını söylediler.

İçişleri Bakanlığı'na göre zanlı 2023 yılında Birleşik Krallık'a giriş yaptı ve aynı yıl mülteci statüsü aldı. Zanlının 2028 yılına kadar Birleşik Krallık'ta kalma izni bulunduğu açıklandı.

Polis başkomiseri, zanlının Sudan'dan Paris'e, oradan Dublin'e uçtuğunu ve ardından 10 Şubat 2023'te otobüsle Belfast'a geçerek sığınma talebinde bulunduğunu anladıklarını söyledi.

Polis zanlının bir suç geçmişi olmadığını ve ulusal güvenlik veritabanlarında herhangi bir kaydının bulunmadığını da ekledi.