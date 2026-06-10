Belfast'ta Bıçaklı Saldırı ve Şiddet Olayları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Belfast'ta Bıçaklı Saldırı ve Şiddet Olayları

Belfast\'ta Bıçaklı Saldırı ve Şiddet Olayları
10.06.2026 04:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belfast'ta yaşanan bıçaklı saldırının ardından şehirde şiddet eylemleri ve protestolar patlak verdi.

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, 8 Haziran Pazartesi gecesi gerçekleşen bir bıçaklı saldırı ve ardından patlak veren şiddet eylemleriyle sarsıldı.

9 Haziran'da Belfast'ın kuzey mahallelerinde yüzleri maskeli kişilerin sokaklardaki eylemleri sırasında bazı evler ve araçlar ateşe verildi, kentteki toplu ulaşım neredeyse tamamen durduruldu.

Belfast dışındaki yerleşimlerde de bazı mahallelerde insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çıkan yangınları söndürmek için itfaiye ekipleri uzun saatler çalıştı.

Olayların fitilini ateşleyen bıçaklı saldırı 8 Haziran Pazartesi yerel saatle 22:30 sularında gerçekleşti. 30 yaşındaki Sudanlı bir erkeğin saldırısıyla, 40'lı yaşlarındaki bir başka erkek gözlerinde, boynunda ve sırtında ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Cinayete teşebbüs suçuyla mahkemeye çıkarılacak saldırgan, ayrıca kamusal alanda bıçak bulundurmak ve öldürme tehdidiyle de suçlanıyor.

Olaydan sonra internet ortamında geniş şekilde paylaşılan bir video, aralarında sopa taşıyan bir kişinin de bulunduğu bir grubun, polis gelene kadar zanlı görünen kişiye karşı koyduğunu gösteriyor.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), saldırıya tepki olarak Kuzey İrlanda genelinde "yer yer kamu düzenini bozucu olaylar" yaşanmasının ardından sükunet çağrısında bulundu.

Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena, Bangor ve Belfast dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde eylemciler toplandı.

Bazı protestolar barışçıl şekilde geçerken, bazı bölgelerde şiddet yaşandı.

Ballyclare'de aralarında bir Türk berberinin de olduğu bazı dükkanların camları kırıldı.

Doğu Belfast'taki Lendrick Street'te olaylara tanık olan bir kişi, "Yolda arabalar ateşe verildi ve ateş evime sıçradı. Maskeli kişiler kapıları kırıyordu" dedi.

Yaklaşık 100 maskeli kişiden oluşan bir grup, doğu Belfast'taki Newtownards Road'ta kapıları tekmeledi ve bazı evlerin camlarını kırdı.

Aynı yolda bir çöp konteyneri ve bir otobüs de ateşe verildi.

Toplu taşıma hizmetlerinin sözcüsü, Belfast'a giden ve Belfast'tan çıkan tüm otobüs seferlerinin askıya alındığını söyledi.

Ulster Birlik Partisi (UUP) lideri Jon Burrows, bunun "utanç verici bir manzara" olduğunu ve Newtownards Road'daki maskeli kişilerin çoğunun genç olduğunu söyledi.

Belfast'ın batısına doğru Crumlin Road üzerinde bir polis aracına saldırıldı ve Crumlin Road'un hemen dışında çok sayıda ev ateşe verildi.

Eylemlerin olduğu bölgelerde, yanan evlerden çıkan keskin duman ve yakılan çöplerin kokusu havayı kaplamış durumda.

Newtownabbey'deki Cloughfern kavşağında da iki araç ateşe verildi, Portadown'da bir polis aracı yakıldı.

Bağımsız milletvekili Doug Beattie, ofisine dönerken polis aracının yandığını gördüğünü söyledi: "Tepkiyi polise ya da masum halka yöneltmek ters teper ve kınanmalıdır."

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hilary Benn, insanları polisin "işini yapmasına" izin vermeye çağırdı:

"Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde tanık olduğumuz düzensizlik görüntüleri sadece halka zarar veriyor ve masum hayatları riske atıyor. Bu tür yıkım ve zorbalığın hiçbir gerekçesi yoktur."

Salı günü erken saatlerde, Kuzey İrlanda'nın beş ana partisinin liderleri, "dehşet verici olay"ı kınamakta "birleştiklerini" belirten bir açıklama yayımladı.

Olaylar başladıktan sonra, Kuzey İrlanda'nın birinci bakanı Michelle O'Neill, "maskeli grupların aileleri evlerinden çıkararak evlerini yakmasını" "tam anlamıyla zorbalık" olarak nitelendirdi.

"Kuzey Belfast'taki saldırı iğrenç ve yanlıştı ancak bunun, masum insanları hedef almak ve saldırmak için kullanılmasına yönelik tehlikeli girişimler var" diye ekledi.

Adalet Bakanı Naomi Long, Kuzey İrlanda'da "maskeli zorbalara" yer olmadığını söyledi.

Saldırgan kimdi?

Kuzey İrlanda'nın polis teşkilatının Salı sabahı yaptığı ilk açıklamada zanlının Somalili olduğu düşünülüyordu, ancak daha sonra Sudanlı olduğu teyit edildi.

Polisler olay yerinde yemek bıçağı olduğunu düşündükleri bir nesne bulduklarını söylediler.

İçişleri Bakanlığı'na göre zanlı 2023 yılında Birleşik Krallık'a giriş yaptı ve aynı yıl mülteci statüsü aldı. Zanlının 2028 yılına kadar Birleşik Krallık'ta kalma izni bulunduğu açıklandı.

Polis başkomiseri, zanlının Sudan'dan Paris'e, oradan Dublin'e uçtuğunu ve ardından 10 Şubat 2023'te otobüsle Belfast'a geçerek sığınma talebinde bulunduğunu anladıklarını söyledi.

Polis zanlının bir suç geçmişi olmadığını ve ulusal güvenlik veritabanlarında herhangi bir kaydının bulunmadığını da ekledi.

Kaynak: BBC

Kuzey İrlanda, Göçmenler, Güvenlik, 3. Sayfa, Belfast, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belfast'ta Bıçaklı Saldırı ve Şiddet Olayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
A Milli Takım’ı gece yarısı korkutan olay Otobüsten indiler A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler
Hatay’da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi Hatay'da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması 45 kişi için gözaltı kararı verildi Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi
Yer: Malatya Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Karne sevinci yaşayacaktı 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Karne sevinci yaşayacaktı! 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Trump’tan Çin’i kızdıracak hamle Kara listeye 3 dev eklendi Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi
Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara
Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Geçen yıl kuruyan kuş cenneti eski günlerine döndü Geçen yıl kuruyan kuş cenneti eski günlerine döndü
Ne altın ne dolar ne de borsa İşte mayıs ayının en çok kazandıranı Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
İlaç devi rakibini satın alıyor İlaç devi rakibini satın alıyor
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa’ya gidecek Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

00:22
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı
ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı
23:42
Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman’ın ekibi netlik kazanıyor
Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geldi
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geldi
22:16
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor
Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:19
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
20:54
Aykut Kocaman’dan olumsuz not: O transferi istemiyor
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor
20:39
Trabzonspor’da Cham’ın yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'da Cham'ın yeni takımı belli oldu
19:56
Avşa Adası’nda su samuru tekneye çıktı
Avşa Adası'nda su samuru tekneye çıktı
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
19:35
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı
19:16
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 04:44:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Belfast'ta Bıçaklı Saldırı ve Şiddet Olayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.