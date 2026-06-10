Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde - Son Dakika
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Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde

Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump\'ın hatıra parası servet değerinde
10.06.2026 13:18
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Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek UFC etkinliği için Donald Trump'ın yüzünün yer aldığı özel bir hatıra parası basıldı. Koleksiyon ürününün satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak hazırlanan hatıra parası gündem oldu.  Beyaz Saray bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliği öncesinde satışa sunulan koleksiyon ürünü, Trump'ın destekçilerinin ilgisini çekti.

TRUMP'IN YÜZÜ YER ALIYOR

Hatıra parasının üzerinde Donald Trump'ın portresi bulunuyor. Özel tasarımla hazırlanan ürünün, UFC organizasyonu ve Trump temasıyla koleksiyonculara sunulduğu belirtildi.

Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Hatıra parasının satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 554 bin TL'ye denk geliyor.

Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde

KOLEKSİYONCULARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sınırlı sayıda üretildiği belirtilen hatıra parası, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ürünün fiyatı kadar tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

BEYAZ SARAY'DA UFC ETKİNLİĞİ

ABD'de büyük ilgi gören UFC organizasyonunun Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek olması da kamuoyunda merak uyandırdı. Etkinlik öncesinde hazırlanan özel ürünler arasında Trump temalı hatıra parası öne çıktı.

Donald Trump, Dünya Kupası, Beyaz Saray, Spor, UFC, Son Dakika

Son Dakika Spor Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde - Son Dakika

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