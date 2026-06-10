ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak hazırlanan hatıra parası gündem oldu. Beyaz Saray bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliği öncesinde satışa sunulan koleksiyon ürünü, Trump'ın destekçilerinin ilgisini çekti.
Hatıra parasının üzerinde Donald Trump'ın portresi bulunuyor. Özel tasarımla hazırlanan ürünün, UFC organizasyonu ve Trump temasıyla koleksiyonculara sunulduğu belirtildi.
Hatıra parasının satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 554 bin TL'ye denk geliyor.
Sınırlı sayıda üretildiği belirtilen hatıra parası, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ürünün fiyatı kadar tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
ABD'de büyük ilgi gören UFC organizasyonunun Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek olması da kamuoyunda merak uyandırdı. Etkinlik öncesinde hazırlanan özel ürünler arasında Trump temalı hatıra parası öne çıktı.
Son Dakika › Spor › Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde - Son Dakika
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