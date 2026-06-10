Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump\'ın hatıra parası servet değerinde

ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak hazırlanan hatıra parası gündem oldu. Beyaz Saray bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliği öncesinde satışa sunulan koleksiyon ürünü, Trump'ın destekçilerinin ilgisini çekti.

TRUMP'IN YÜZÜ YER ALIYOR

Hatıra parasının üzerinde Donald Trump'ın portresi bulunuyor. Özel tasarımla hazırlanan ürünün, UFC organizasyonu ve Trump temasıyla koleksiyonculara sunulduğu belirtildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Hatıra parasının satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 554 bin TL'ye denk geliyor.

KOLEKSİYONCULARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sınırlı sayıda üretildiği belirtilen hatıra parası, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ürünün fiyatı kadar tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

BEYAZ SARAY'DA UFC ETKİNLİĞİ

ABD'de büyük ilgi gören UFC organizasyonunun Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek olması da kamuoyunda merak uyandırdı. Etkinlik öncesinde hazırlanan özel ürünler arasında Trump temalı hatıra parası öne çıktı.