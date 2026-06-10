Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı - Son Dakika
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Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı

Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı
10.06.2026 13:52
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi, ikinci döneminin başından bu yana yürüttüğü kripto para projelerinden en az 2,3 milyar dolar kazandı. Bir haber ajansının analizine göre aynı dönemde bir milyondan fazla yatırımcının net zararı da 2,3 milyar dolara ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesinin, ikinci başkanlık döneminin başından bu yana yürüttüğü kripto para projelerinden en az 2,3 milyar dolar gelir elde ettiği öne sürüldü. Bir haber ajansı tarafından yapılan analizde, aynı dönemde bir milyondan fazla yatırımcının toplam net zararının da 2,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Analizde, Trump ailesinin bağlantılı olduğu dört büyük kripto para projesinden elde edilen gelirler, projelere yapılan aile yatırımları ve dış yatırımcıların finansal sonuçları incelendi. Değerlendirmeye göre aile, Trump'ın yeniden başkanlık görevine başlamasının ardından söz konusu projeler aracılığıyla en az 2,3 milyar dolar kazanç sağladı.

Buna karşın, projelere yatırım yapan bir milyondan fazla kişinin zarar ettiği ifade edildi. Analize göre yatırımcıların toplam net kaybı nisan ayı sonu itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı.

WORLD LIBERTY FINANCIAL'DAN 1,4 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Trump ailesine gelir sağladığı belirtilen projeler arasında World Liberty Financial, AI Financial ve US Bitcoin yer alıyor. Analizde, World Liberty Financial'ın tek başına token satışları yoluyla yaklaşık 1,4 milyar dolar topladığı kaydedildi.

Projelerin yönetiminde ve tanıtım faaliyetlerinde Başkan Trump'ın oğulları Eric Trump ile Donald Trump Jr.'ın aktif rol aldığı belirtildi.

Kripto para projeleriyle ilgili tartışmalar sürerken, analizde yatırımcıların elde ettiği sonuçlarla proje sahiplerinin gelirleri arasındaki büyük farkın dikkat çektiği vurgulandı.

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