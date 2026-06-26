Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama - Son Dakika
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Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama

Dilovası\'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
26.06.2026 12:38
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Kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili 7 şüpheli, aralarında belediye yetkilileri de var, tutuklandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin Dilovası Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ile Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki kozmetik fabrikasında, geçen yıl 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdür Vekili N.B. ve 3 zabıta personeli görevinden uzaklaştırıldı. Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede 30 Kasım'da hayatını kaybetti.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE KARARLARI

Yangına ilişkin aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'nde yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine karar verdi. Davanın 22 Mayıs'taki ikinci duruşmasında ise tutuklu Aleyna Oransal, Ünal Aslan ve Güven Demirbaş'ın tahliyesine, diğer 5 sanığın mevcut halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede; tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Olası kastla mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y., Ö.Y. ve Ö.Y.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede; kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ö.A. ve Abdurrahman Bayat için 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

7 TUTUKLAMA DAHA

Bir yandan yargılama süreci devam ederken; soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda; Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Selim San, eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, gözaltına alındı. Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama - Son Dakika

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