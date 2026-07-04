Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı - Son Dakika
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Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı

Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120\'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
04.07.2026 18:21
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ABD'de bir yolcu gemisinde patlak veren norovirüs salgını alarma neden oldu. Kaliforniya açıklarında seyreden gemide 120'den fazla yolcu ve mürettebatın kusma ve ishal şikâyetiyle hastalanmasının ardından acil sağlık protokolleri devreye sokulurken, gemi karantinaya alındı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında seyreden bir yolcu gemisi, 120'den fazla yolcu ve mürettebatta görülen norovirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Gemide uygulanan acil hijyen önlemlerinin ardından vakaların kontrol altına alınmaya başladığı bildirildi.

125 KİŞİDE KUSMA VE İSHAL GÖRÜLDÜ

Princess Cruises şirketine ait Ruby Princess adlı yolcu gemisinde, Alaska ve Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini kapsayan 20 günlük sefer sırasında çok sayıda yolcu mide-bağırsak rahatsızlığı yaşadı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, gemide bulunan 3 bin 32 yolcudan 102'si ile bin 144 mürettebat üyesinden 23'ü başta kusma ve ishal olmak üzere norovirüs belirtileri gösterdi. Toplam hasta sayısı böylece 125'e ulaştı.

Geminin 12 Haziran'da San Francisco'dan hareket ettiği, salgının ise 28 Haziran'da bildirildiği, seferin 2 Temmuz'da sona erdiği açıklandı.

GEMİ KARANTİNAYA ALINDI

Salgının ardından Ruby Princess, Kaliforniya'nın San Francisco açıklarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlanıncaya kadar karantinaya alındı.

CDC'ye bağlı Gemi Sanitasyon Programı'nın (VSP), gemide uygulanan salgınla mücadele ve hijyen prosedürlerini uzaktan takip ettiği belirtildi. Şirketin hasta yolcu ve mürettebattan numuneler topladığı, semptom gösteren kişileri izole ettiği ve sağlık yetkilileriyle koordineli çalıştığı kaydedildi.

Princess Cruises tarafından yapılan açıklamada, "20 günlük Ruby Princess seferi sırasında sınırlı sayıda yolcuda hafif mide-bağırsak rahatsızlığı görüldü. Ekibimiz gelişmiş hijyen protokollerini derhal uygulamaya aldı. Vakalar azaldı ve düşük seviyede seyretmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Şirket ayrıca geminin yeni seferine çıkmadan önce kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işleminden geçirileceğini duyurdu.

BİRKAÇ AY ÖNCE DE AYNI ŞİRKETİN GEMİSİNDE SALGIN YAŞANMIŞTI

Ruby Princess'te yaşanan olay, birkaç ay önce yine Princess Cruises filosundaki Caribbean Princess gemisinde görülen benzer norovirüs salgınını akıllara getirdi.

28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Karayip seferi sırasında gemide bulunan 3 bin 116 yolcudan 102'si ile bin 131 mürettebat üyesinden 13'ü kusma ve ishal şikâyetiyle hastalandı. Salgının ardından hasta yolcu ve mürettebat izole edilirken, gemide kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) olayla ilgili inceleme başlatırken, Caribbean Princess'teki salgında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

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Son Dakika ABD Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı - Son Dakika
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