Üsküdar'da Sağanak Sonucu Kitaplar Zarar Gördü - Son Dakika
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Üsküdar'da Sağanak Sonucu Kitaplar Zarar Gördü

Üsküdar\'da Sağanak Sonucu Kitaplar Zarar Gördü
04.07.2026 15:31
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Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı gök gürültülü sağanak nedeniyle su altında kalıp, yüzlerce kitap hasar gördü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nda yüzlerce kitap zarar gördü.

Kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkisini gösteren kuvvetli yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı da sular altında kaldı. Suyun yüksekliği bir metreye kadar ulaştı, iş yerlerine dolan yağmur suları nedeniyle raflardaki çok sayıda kitap ıslanarak zarar gördü.

Bir yandan dükkanlarına dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmak için uğraşan esnaf bir yandan da kitapları kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarşıdaki yağmur suyunu vidanjör yardımıyla tahliye etti.

Çarşıda sahaflık yapan Bayram Koç, yağmur başladığı andan itibaren dükkanı korumaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Yağmurun şiddetiyle merdivenden dükkanlarına inen suyu mazgalın çekmediğini belirten Koç, "Dükkanın içi yarım saat içinde boy vaziyetinde doldu. İçerideki kitaplarımızın yüzde 50'si hasar aldı. Atacağımız kitaplar meydanda, temizliyoruz. Çok seçmece kitaplarımız olduğu için epey canımız yandı, çok zararımız var." dedi.

"Belimize kadar her taraf su dolmuştu"

Sahaf Yaşar Yeşil de "Belediyeyi, İSKİ'yi, itfaiyeyi aradık fakat cevap alamadık. Sonra ulaştık, neredeyse iki saat sonra geldiler, geldiklerinde iş işten geçmişti. Belimize kadar her taraf su dolmuştu." ifadelerini kullandı.

Dükkandaki her şeyin su altında kaldığını belirten Yeşil, "İtfaiye, sonrasında vidanjörle geldi ama epey zarar ziyan var. Islanan kitaplarımızı dışarıya atıyoruz. Gerçekten çok üzücü bir durum oldu." diye konuştu.

Esnaf Nihat Yalçın da suların bir metreye kadar yükseldiğini, daha önce de benzer baskınları ucuz atlattıklarını ancak bu sefer çok fazla zararlarının olduğunu dile getirdi.

Sahaf Ali Karabeyeser de mağduriyetlerinin çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Eserler çok ciddi zarar gördü. Müdahalenin geç ve yetersiz olması mağduriyet oluşturdu. Kitaplarda ciddi oranda zarar var, bir kültür hazinesi bugün suya gömüldü. Daha önce bu sorunun olabileceğiyle ilgili sözlü müracaatlarımız oldu, keşifler yapıldı ancak çözüm üretilmedi." ifadelerini kullandı.

Yusuf Cimillioğlu da çok fazla eser kaybettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Sağanak Sonucu Kitaplar Zarar Gördü - Son Dakika

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