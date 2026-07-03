Enner Valencia'dan milli takıma veda - Son Dakika
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Enner Valencia'dan milli takıma veda

Enner Valencia\'dan milli takıma veda
03.07.2026 20:22
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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ekvador'un 36 yaşındaki golcüsü Enner Valencia, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na Meksika'ya yenilerek veda eden Ekvador'un deneyimli golcüsü Enner Valencia, milli takımı bıraktı.

VALENCIA'DAN MİLLİ TAKIMA VEDA

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 36 yaşındaki golcü futbolcu, 2026 Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından Ekvador Milli Takımı kariyerini noktaladığını duyurdu.

VALENCIA'YA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ekvador Milli Takımı hesabından Valencia için paylaşım yapıldı ve 36 yaşındaki futbolcuya teşekkür edildi. Enner Valencia için yapılan paylaşımda, "109 maç, 49 gol ve dünyanın en güzel formasıyla bıraktığı devasa miras. GOAT. Süper Enner. El Chivo. Ülkenize adanmışlığınız ve onu en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkürler." denildi.

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Son Dakika Dünya Kupası Enner Valencia'dan milli takıma veda - Son Dakika

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