CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi

Eskişehir’de geçim sıkıntısına karşı bir araya gelen emeklilerin eyleminde CHP Milletvekili Jale Nur Süllü’ye yönelik sert bir protesto yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen Süllü, eyleme katılan emeklilerin tepkisiyle karşılaştı.

CHP'Lİ VEKİL, ALANI TERK ETTİ

Protestocu emekliler, Süllü'nün alandan gitmesini talep etti. Yükselen sloganlar ve tepkiler üzerine CHP'li milletvekili alanı terk etmek zorunda kaldı.

EMEKLİLER, KENDİ ARALARINDA TARTIŞTI

Gerginlik, eylemi düzenleyen emeklilerin kendi arasında da büyük bir tartışmaya yol açtı. Süllü’nün alana çağrılmasından haberdar edilmediklerini söyleyen bir grup emekli, milletvekilini davet eden arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Hak arayışlarının bu süreçlerin gölgesinde kalmasını istemeyen emeklilerin kendi aralarındaki tartışma ve yaşanan protesto anları kameralara anbean yansıdı.