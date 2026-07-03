CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi - Son Dakika
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CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi

03.07.2026 20:07
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Eskişehir'de emeklilere destek vermek için düzenlenen eyleme gelen CHP Milletvekili Jale Nur Süllü beklemediği tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Süllü, sloganlarla protesto edildi. Bir grup emekli, Süllü'yü çağıran arkadaşlarına, kendilerine haber vermediği için tepki gösterdi. Emeklilerin tartışması kameralara yansırken, Süllü de tepkilerin ardından alanı terk etmek zorunda kaldı.

Eskişehir’de geçim sıkıntısına karşı bir araya gelen emeklilerin eyleminde CHP Milletvekili Jale Nur Süllü’ye yönelik sert bir protesto yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen Süllü, eyleme katılan emeklilerin tepkisiyle karşılaştı.

CHP'Lİ VEKİL, ALANI TERK ETTİ

Protestocu emekliler, Süllü'nün alandan gitmesini talep etti. Yükselen sloganlar ve tepkiler üzerine CHP'li milletvekili alanı terk etmek zorunda kaldı.

EMEKLİLER, KENDİ ARALARINDA TARTIŞTI

Gerginlik, eylemi düzenleyen emeklilerin kendi arasında da büyük bir tartışmaya yol açtı. Süllü’nün alana çağrılmasından haberdar edilmediklerini söyleyen bir grup emekli, milletvekilini davet eden arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Hak arayışlarının bu süreçlerin gölgesinde kalmasını istemeyen emeklilerin kendi aralarındaki tartışma ve yaşanan protesto anları kameralara anbean yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Jale Nur Süllü, Milletvekili, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Jale Nur Süllü CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    atatürkcüler-kenalistlere karşı çarşı hepsine karşı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi - Son Dakika
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