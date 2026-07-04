Veli Ağbaba\'nın yeğeni tutuklama talebiyle mahkemede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, savcılıktaki ifadesinin ardından "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Ahmet Can Ağbaba’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Ağbaba, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı.

SAVCILIK "NÜFUZ TİCARETİ" DEDİ

Savcılıkta uzun süren ifade verme işleminin ardından, dosyadaki delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulunduran adli makamlar kararını verdi. Ahmet Can Ağbaba, "nüfuz ticareti" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki sorgu süreci devam ediyor.