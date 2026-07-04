İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, savcılıktaki ifadesinin ardından "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Ahmet Can Ağbaba’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Ağbaba, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı.
Savcılıkta uzun süren ifade verme işleminin ardından, dosyadaki delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulunduran adli makamlar kararını verdi. Ahmet Can Ağbaba, "nüfuz ticareti" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki sorgu süreci devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Veli Ağbaba'nın yeğeni tutuklama talebiyle mahkemede - Son Dakika
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