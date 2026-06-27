Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı - Son Dakika
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Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı

27.06.2026 15:05
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İstanbul Ümraniye'de ünlü fast food zinciri Popeyes'tan çocuğu için tavuk siparişi veren bir kadın, gelen menünün içinin kurtlarla dolu olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Şubeye giderek duruma isyan eden anne, şube müdürünün "Kurtlar kuryede 2 saatte oluştu" şeklindeki akılalmaz savunmasına sert tepki göstererek yasal yollara başvuracağını açıkladı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, gıda güvenliğini ve halk sağlığını tartışmaya açan mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Ünlü fast food zinciri Popeyes'ın bir şubesinden eve sipariş veren tüketici, hayatının şokunu yaşadı. Çocuğu için aldığı tavuk menüsünün içinden canlı kurtlar çıktığını iddia eden öfkeli anne, soluğu siparişi gönderen şubede aldı.

SİPARİŞ EDİLEN TAVUK KURTLARLA DOLU ÇIKTI

Gelen tavukların kurtlanmış olduğunu fark eden ve çocuğunun büyük bir travma yaşadığını belirten kadın, şubenin kasasına giderek duruma isyan etti. Yaşadığı mağduriyeti ve karşısında muhatap bulamamasını cep telefonu kamerasıyla kaydederek kamuoyuna duyuran kadın, şube yetkililerinin ciddiyetsiz tavrından dolayı çıldırdı.

MÜDÜRDEN AKILALMAZ SAVUNMA: 2 SAATTE OLUŞTU

Şube kasasında sesini duyurmaya çalışan ve yetkililerin kendisiyle ilgilenmediğini belirten kadın, şube müdürünün akıllara durgunluk veren savunmasını şu sözlerle ifşa etti:

"Çocuğum için verdiğim sipariş kurtlarla doluydu. Ve ben Popeyes yetkililerinden kimseye ulaşamıyorum, kimse de benimle muhatap olmuyor. Ve kurtların 2 saatte oluştuğunu söyleyen bir müdürümüz var. Kuryede 2 saatte oluşan bir kurt varsa, biri gelip bana bunu açıklasın!"

"ÇOCUĞUM ZEHİRLENİRSE HESABINI KİM VERECEK?"

Çocuğunun karşılaştığı manzara yüzünden sinir krizi geçirdiğini belirten acılı ve öfkeli anne, olayın peşini bırakmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğum sinir krizi geçirdi. Mağazadan komple davacıyım. Hiçbir çocuk bunu hak etmiyor. Benim çocuğum zehirlenirse bunun hesabını kim verecek?"

Ümraniye, İstanbul, Popeyes, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erkan null Erkan null:
    Kadinlar evde kendinizin yaptigi yiyecekler disaridaki en luks restorandan daha temizdir.Kendimizi mutfakta gelistirelim cocuklarimiza saglikli yiyecekler sunalim. 1 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    Lafın özü çocuklarınıza fast food yedirmeyin 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    belediyesi,tarim bakanligi,saglik bakanligi,ticaret bakanligi her kim se neden bu isletmenin muhurlendigi haberi gelmiyor bu nedir yaaa 0 0 Yanıtla
  • Mithat Elgit Mithat Elgit:
    Gercekten tavuk sıkıntılı sıcak havalarda, mutfakta beklerkrb kurt olustu ben sahit oldum ve sasırdım cok cabuk bakteri olusuyor. 0 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Kardeşim bu havalarda tavuk sıkıntı yemeyin yedirmeyin aksama kadar açıkta bakteri üretiyor üstüne sıcakta ordan oraya kurye ne yapsın.. 0 0 Yanıtla
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