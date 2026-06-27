Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı - Son Dakika
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Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır\'ın son anına kadar yanındaydı
27.06.2026 14:33
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, 27 yıldır hayatını paylaştığı oyuncu ve yönetmen Jülide Kural'a çevrildi. İnanır'ın geçirdiği tüm sağlık sorunlarında ve tedavi süreçlerinde yanından ayrılmayan Kural'ın yıllar önce Kadir İnanır ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, 1999 yılından bu yana hayat arkadaşı olan oyuncu ve yönetmen Jülide Kural merak edilmeye başlandı.

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın yolları, 1999 yılında birlikte rol aldıkları "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde kesişti. O günden sonra başlayan birliktelikleri yıllar boyunca devam etti.

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

SON ANINA KADAR HEP YANINDAYDI

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın geçirdiği operasyonlar ve yoğun bakım tedavileri boyunca en büyük destekçisi oldu. Hastane sürecinde doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgileri bizzat alan Kural, kamuoyunu da zaman zaman yaptığı açıklamalarla bilgilendirdi.

İnanır'ın yaşadığı sağlık sorunları boyunca bir an olsun yanından ayrılmayan Kural, 27 yıllık birliktelikleri boyunca usta oyuncunun en yakın destekçisi olarak öne çıktı.

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Jülide Kural'ın yıllar önce verdiği bir röportajda Kadir İnanır için kullandığı ifadeler, usta oyuncunun vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

Kural röportajında şu sözleri dile getirmişti:

"Kadir İnanır asla maço değil. Zeki bir erkeğin maçoluk kimliğini taşıyabileceğine inanmıyorum. Kadir Bey de çok zeki bir insan. Onda maçoluğun m'si yok. Tabii ki tartışmalarımız oluyordu. Onun kafasında bir kadın feministse çok erkeksi olur gibi önyargılar vardı. Baktı ki bu kadın feminist ama hiç erkeksi değil!

En çok politika üzerine veya kadın-erkek ilişkileri üzerine tartışıyoruz. Bu tartışmaların dışında onun tecrübelerinden çok yararlanıyorum. Bana dost olarak çok yol gösteriyor. Ben yanlış oldu mu aniden fevrileşebiliyorum. O ise çok sakindir. Bu yalnız bir camia. Herkesin birbirini sevdiği bir dünya değil. İşte orada sevdiğiniz, güvendiğiniz insanın olduğunu bilmek çok mutluluk verici. En temel şey onun güven veren varlığı. Dünyanın bir ucunda da olsam koşup gelecek 2-3 insandan biridir."

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

KADİR İNANIR VE JÜLİDE KURAL'IN TANIŞMA HİKAYESİ

Tam bir feminist olan Jülide Kural, Kadir İnanır hakkında yapılan "maço" yakıştırmalarına inanlardan biri olarak Kadir İnanır ile tanışma hikayelerini yıllar önce verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı:

"Doğrusunu isterseniz ben de maço olduğunu düşünüyordum ilk başta. Bana 'Bütün Çocuklarım' dizisiyle ilgili teklif geldiğinde Kadir İnanır adını duyunca 'bu dizide oynamam' dedim yapımcıya. Kadir İnanır da benim adımı duyar duymaz olmaz demiş zaten. 

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

Yapımcı sürekli 'Jülide Hanım, Kadir İnanır'ı tanımalısınız. Düşündüğünüz gibi biri değildir. Gerçek Kadir İnanır'ın filmlerdeki ile ilgisi yoktur' diyordu. Aynı şekilde ona da ısrar ediliyor tabii. Ben o dönem tek kişilik bir oyun oynuyordum. Bir akşam oyunumu seyretmeye Kadir İnanır geldi. Beni çok beğenmiş. İnanılmaz bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu demiş. Ve dizide oynamayı kabul etmiş. Benim istemediğimi bilmiyordu. Yapımcı ona bir şey söylememiş. Ama beni izlemeye gelmesinden çok etkilendim. 

1-2 gün sonra hep birlikte yemeğe çıktık. Bana hayranlık dolu gözlerle bakıyordu. Ondan etkilendim. Ruhundaki insanı gördüm. O gün söyledikleri, eleştirileri, oyunla ilgili fikirleri beni şaşırttı. O yemekte yapımcıya dizide oynamayı kabul ettiğimi açıkladım. 

Doğrusunu isterseniz birbirimize çok benziyoruz. İkimiz de çok titiziz. İş konusunda mükemmeli isteriz. O dizide çok sevildi zaten. Maço, kadını her zaman altta gören, her türlü şiddeti uygulayabileceğini düşünen değer vermeyen kişidir. Kadir'de ise bunlar yoktur. Benim kadın ve insan hakları konusundaki mücadelelerimi en önce alkışlayan ve destekleyen kişidir o"

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 24 Mart 1965'te Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002-2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıydı.

Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

TİYATRO OYUNLARI

  • Doğum Günü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
  • Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
  • Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
  • Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004
  • İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Marie Lucien Pierre Anouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995
  • Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991
  • Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991
  • Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990
  • Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987
  • Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu
  • Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

FİLMLERİ

  • Çınar Ağacı - 2010
  • Son Cellat - 2008
  • Sessiz Ölüm - 2002
  • Camdan Kalp - 1990
  • Yaban Gülü
  • Bütün Çocuklarım - 2004
  • Kurşun Kalem - 2000
  • Saygılar Bizden - 1993
  • Süper Baba - 1993
  • Yalnızlar - 1991
  • Çalıkuşu - 1986
  • Gönül Dostları - 1987
  • Küçük Mutluluklar
  • Şafak Yıldızları
  • Uğurlugiller - 1988
  • Nefes

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Son Dakika Güncel Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    bir tek süper baba dizisinden aşinayım kendisine....yanında şevket altuğu görmeye alışık olduğumuz için kadir inanırı pek yakıştıramadım yanına 0 0 Yanıtla
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