Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği taraftara açık antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını izlemek için antrenman alanına adeta akın etti.
Antrenmanı takip etmek isteyen taraftarların alana doğru koştuğu anlar dikkat çekti. Görüntüler, kısa sürede sarı-lacivertli futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına gösterdiği ilgi, Topuk Yaylası'ndaki antrenmana damga vurdu. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi futbolculara destek vermek için tribünlerdeki yerini aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler - Son Dakika
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