Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme - Son Dakika
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Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

08.07.2026 16:08
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Hatay'da gözü dönmüş bir kişinin, eşini çocuklarının gözü önünde elinde bıçakla öldüresiye dövdüğü görüntüler infiale neden olmuştu. Saldırgan H.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eline aldığı bıçakla eşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye döven H.Y., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. H.Y., işlemleri için emniyete götürüldü.

Kırıkhan ilçesinde deprem felaketinin ardından yaşamlarını konteyner kentte sürdüren üç çocuklu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede korkunç bir şiddet eylemine dönüştü.

KARISINA AYRI ÇOCUKLARINA AYRI DEHŞETİ YAŞATTI

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısını yere yatırarak dövdü.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI 

Hatay'da çocuklarının gözü önünde elinde bıçakla eşi S.Y.'yi döven H.Y., polis tarafından gözaltına alındı. H.Y., işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Kırıkhan, Gözaltı, Saldırı, Şiddet, Polis, Çocuk, Hatay, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme - Son Dakika
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