Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı - Son Dakika
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Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

27.06.2026 16:43
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Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe sponsorluğuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ulukaya, sarı-lacivertli kulübe desteklerinin koşulsuz olduğunu belirterek, "Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı." dedi.

Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe sponsorluğu, Dünya Kupası atmosferi ve A Milli Futbol Takımı hakkında açıklamalarda bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını takip eden Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşmasının kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE BENİ TEKRAR MEMLEKETİMLE TANIŞTIRDI"

Fenerbahçe sponsorluğunun kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirten Ulukaya, "Chobani ismini statta görünce yüreğim cız ediyor. Fenerbahçe benim çocukluğuma verdiğim bir hediyedir." ifadelerini kullandı. Ulukaya, "Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm. Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı." dedi.

"DESTEĞİMİZ KOŞULSUZ"

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ile seçim sonrası görüştüğünü belirten Ulukaya, İstanbul'a geldiğinde Chobani Stadyumu'nu ziyaret edeceğini söyledi.

Ulukaya, "Biz Fenerbahçe'nin sponsoruyuz. Ben bir taraftarım ve Fenerbahçe kimi seçerse biz onu destekleriz. Bizim Fenerbahçe'ye desteğimiz koşulsuz." açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN ÖNÜ AÇILIR"

Sarı-lacivertli takımın bu sezon şampiyon olacağına inandığını söyleyen Ulukaya, camiada birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Ulukaya, "Güzel bir birliktelik oluştu. İsmail hoca geldi. Aziz başkan bu işi biliyor. Hep beraber olursak Fenerbahçe'nin önü açılır." dedi.

MİLLİ TAKIM YORUMU

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan erken elenmesine de değinen Ulukaya, yaşanan sonucu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Milli futbolcuların sahada mücadele ettiğini söyleyen Ulukaya, "Futbolcular canla başla uğraştılar, yüreklerini ortaya koydular. Ama futbol böyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı - Son Dakika

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