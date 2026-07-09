Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti

Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic\'e veda etti
09.07.2026 15:31
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Fenerbahçe Kulübü, gelecek sezon NBA'de mücadele edecek olan Tarık Biberovic'e veda etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri haline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır" denildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kariyerine NBA'de devam etme kararı alan milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti.

KARİYERİNE NBA'DE DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri haline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır." denildi.

FENERBAHÇE'DEN TARIK'A VEDA

Tarık'ın Fenerbahçe'ye genç yaşta katıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'mize katılan Tarık burada yetişmiş, gelişmiş ve adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, çubuklu formamız altında kazandığı 1 Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır. Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık. Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, milli basketbolcu Tarık Biberovic'e veda etti - Son Dakika

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