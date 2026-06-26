Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı - Son Dakika
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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş\'tan yeşil dönüşüm mesajı
26.06.2026 18:16
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Emlak Konut GYO öncülüğünde düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'ya katılan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, petrole dayalı ekonomik üstünlük döneminin kapandığını, küresel rekabetin yeni anahtarının "sürdürülebilirlik" olduğunu vurguladı. İstanbul’u "Sıfır Atığın Başkenti" yapma vizyonunu paylaşan Ağırbaş, yapı sektöründeki girişimlerle küresel markalar çıkacağını belirtti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi’nde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve şehirlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağırbaş, “21. yüzyılın rekabet avantajı verimlilik, döngüsellik ve inovasyon üzerinden şekillenmektedir” dedi. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yenilikçi fikirlerin büyük dönüşüm oluşturabileceğini söyleyen Ağırbaş, zirve kapsamında ortaya çıkan girişimlerin Türkiye’nin küresel ölçekte güçlü şirketler çıkarmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

VERİMLİLİK ODAKLI DÖNÜŞÜM

Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte karşılık bulan bir çevre vizyonuna dönüşürken, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalar da Türkiye’nin uluslararası gündemindeki yerini güçlendiriyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’da yaptığı konuşmada, sürdürülebilir şehirlerin inşası, inovasyon ve verimlilik odaklı dönüşümün önemine dikkat çekti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı

Emlak Konut GYO tarafından; gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gerçek ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla buluşturan Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, 25-26 Haziran’da Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. “Her icat, yeni bir milat” temasıyla düzenlenen zirve, girişimlerin yatırımcılarla ve sektör paydaşlarıyla doğrudan temas kurduğu, yeni iş birliklerinin geliştirilmesini hedefleyen bir inovasyon platformu olarak öne çıktı.

"ZİRVE GERÇEK BİR ORTAK AKIL PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ"

Zirvenin ikinci gününün açılış programına; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi, girişimci, yatırımcı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, açılış konuşmasında, Anahtar Fikirler Zirvesi’nin geçen yılki ilk buluşmadan bu yana önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, “Farklı kurumların, farklı insanların ortak hedef doğrultusunda fikirlerini yarıştırdığı güçlü bir ambiyansa şahit olmuştuk. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin, Emlak Konut ve paydaşlarının katkılarıyla daha ileri taşınarak gerçek bir ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz” dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı

"EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’NİN BAŞLATTIĞI SIFIR ATIK HAREKETİ KÜRESEL BİR MARKA HALİNE GELDİ"

Sıfır Atık Hareketi’nin küresel ölçekte ulaştığı noktaya dikkat çeken Ağırbaş, hareketin Emine Erdoğan öncülüğünde 2017 yılında başlatıldığını hatırlattı. Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı Sıfır Atık Hareketi’ni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte dünya sahnesine taşıdık. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir marka haline geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanındaki çalışmalarının uluslararası alanda güçlü bir karşılık bulduğunu vurgulayan Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun bu süreçte belirleyici olduğunu söyledi. Ağırbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme alanlarında ortaya konulan güçlü irade, ülkemizin küresel dönüşüm süreçlerinde daha etkin rol almasına önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

"MURAT KURUM’UN LİDERLİĞİNDE COP31 DÜNYANIN GERÇEKLERİNİN KONUŞULDUĞU BİR PLATFORM OLACAK"

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine de değinen Ağırbaş, zirvenin insanı merkeze alan bir anlayışla hazırlanacağını belirtti. Ağırbaş, “COP31 ile beraber Türkiye’nin iklim dönüşümü, çevre ve şehircilik alanında yaptığı çalışmaların dünyaya anlatılacağı ve daha ileri taşınacağı önemli bir süreç yaşayacağız. COP31 Başkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, insanı merkeze alan ve dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek için çalışıyoruz” dedi. Dünyadaki eşitsizliklere dikkat çeken Ağırbaş, iklim mücadelesinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı

"21. YÜZYILIN REKABET AVANTAJI VERİMLİLİK, DÖNGÜSELLİK VE İNOVASYONDUR"

Sürdürülebilirliğin ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri haline geldiğini belirten Ağırbaş, “Eskiden gelişmiş toplumların temel kaynaklarından biri petroldü. Artık gelişmiş toplumların en büyük kaynakları verimlilik ve sürdürülebilirliktir. Daha az kaynakla daha fazla ürünü nasıl elde edeceğimiz üzerine çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yenilikçi fikirlerin büyük dönüşüm oluşturabileceğini söyleyen Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi kapsamında ortaya çıkan girişimlerin Türkiye’nin küresel ölçekte güçlü şirketler çıkarmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl zirvede tanıştıkları girişimlerin önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Ağırbaş, “Bu topraklarda yetişen mühendislerin, gençlerin ve akademisyenlerin ortaya koyduğu fikirlerle inşaat ve yapı sektöründe ciddi verimlilik artışları sağlayabiliriz. Bu çalışmalar desteklendiğinde Türkiye’den dünyaya açılacak çok büyük şirketler çıkacağına inanıyorum” dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı

"İSTANBUL’U SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Şehirlerin geleceğinin sürdürülebilirlik ekseninde şekilleneceğini belirten Ağırbaş, İstanbul için de özel bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi. Ağırbaş, “İstanbul’u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sıfır Atık temelli teknoparklar, AR-GE merkezleri ve kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile İstanbul’da sivil toplum, iş dünyası ve farklı kesimlerle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Şehirlerin iklim krizine karşı mücadelede kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Ağırbaş, “Yaşanabilir şehirler inşa edersek, sürdürülebilir şehirler inşa edersek iklim kriziyle mücadeleyi daha güçlü hale getiririz. Yapı sektörü çevresel etkilerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu alandaki yeşil dönüşüm, emisyon azaltıcı projeler ve sürdürülebilir uygulamalar dünyadaki çevre sorunlarıyla mücadelede büyük katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ağırbaş, konuşmasının sonunda Sıfır Atık Hareketi’nin öncüsü Emine Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Emlak Konut ailesine, sektör temsilcilerine ve zirveye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. 

Ağırbaş’a konuşmasının ardından Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı

İstanbul, Türkiye, Güncel, COP31, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı - Son Dakika

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