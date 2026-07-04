73 kilo veren Işın Karaca'nın son hali olay oldu: Resmen tanıyamadım

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği mide ameliyatı sonrası kilo verme sürecini başlatan ve bu süreci sağlıklı takviyelerle destekleyen Işın Karaca, yeni ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 72 kilo vererek 57 kiloya kadar düşen Karaca'nın bu büyük fiziksel değişimi, takipçilerini ve sevenlerini şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: RESMEN TANIYAMADIM

Yeni görünümüyle beğeni toplayan Işın Karaca, paylaştığı son fotoğraflarla bir kez daha magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ünlü ismin zayıflamış halini gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek sosyal medyada çok sayıda yorum bıraktı. Yorumlarda, "Bambaşka biri olmuş.", "Resmen tanıyamadım, inanılmaz bir değişim" ifadelerine yer verildi.

"GÜNDE SADECE BİR KERE YEMEK YİYORUM"

Kilo verme sürecini sadece ameliyata bağlamayan ve beslenme düzenini baştan aşağı değiştirdiğini belirten başarılı şarkıcı, formunu korumasını sağlayan diyet sırrını ve iştah bastırma taktiklerini şu sözlerle açıkladı:

"Günde bir kere yemek yiyorsun, konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip, bir saat yemek yiyip kalan zamanlarda hiçbir şey yemiyoruz. Çok acıktım diyelim; hemen dişimi fırçalıyorum, bu iştahımı kesiyor. Bunlar tamamen kendi içimde geliştirdiğim taktikler. Ara öğün olarak acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum."