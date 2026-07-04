Umutlu bekleyiş acıyla bitti, ailelerin feryadı yürek dağladı

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren 19 ve 21 yaşındaki iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Cesetler kıyıdan 30 metre uzakta bulundu.

SUDA ÇIRPINARAK GÖZDEN KAYBOLDULAR

Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, serinlemek için İznik Gölü'ne giren 19 yaşındaki Bünyamin Kadı ile 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu, bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. Gençlerden haber alınamaması ve durumun fark edilmesi üzerine çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

CANSIZ BEDENLERİ 30 METRE AÇIKTA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatan sualtı arama kurtarma dalgıçları, yaptıkları taramalar sonucunda acı gerçeğe ulaştı. İki gencin cansız bedeni, suya girdikleri noktanın yaklaşık 30 metre açığında bulundu.

YAKINLARI GÖL KENARINDA FENALIK GEÇİRDİ

Sudan çıkarılan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Arama çalışmaları boyunca göl kenarında umutlu bir bekleyiş içinde olan aile fertleri ve yakınları, acı haberi aldıklarında sinir krizleri geçirdi. Feryatların yükseldiği olay yerinde fenalaşan vatandaşlara, hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi.

Meydana gelen boğulma vakasıyla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat devam ediyor.