Oyuncu Enis Arıkan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Enis Arıkan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Arıkan'ın gözaltına alınması, mayıs ayında ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonlarının ardından gelen en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu. Soruşturma kapsamında Enis Arıkan'ın yanı sıra başka kişiler de gözaltına alınırken, söz konusu isimlerin kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DOSYAYA TEST SONUÇLARI GİRMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada bazı ünlü isimlerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenmiş, hazırlanan raporlar soruşturma dosyasına eklenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde bazı isimlerin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER DOSYADA YER ALDI

Soruşturma dosyasına giren bilgilerde Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal ve Semiha Bezek'in test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucunun da dosyaya ulaştığı bildirildi.

MAYIS AYINDA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mayıs'ta çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı ve Aslıhan Turanlı'nın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nda örnek vermişti. Söz konusu isimler daha sonra serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Enis Arıkan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiği değerlendirilirken, savcılığın dosya kapsamındaki incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi.