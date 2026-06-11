Çekmeköy’de feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekmeköy’de feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy’de feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
11.06.2026 07:57  Güncelleme: 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi öldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus K. yönetimindeki 06 CVR 047 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç büyük hasar alırken, araçta bulunan sürücü Yunus K. ile yolculardan biri bebek olmak üzere toplam 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çekmeköy’de feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybettikleri belirlenen kişilerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çekmeköy’de feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Bebek, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy’de feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

07:06
Oyuncu Enis Arıkan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Oyuncu Enis Arıkan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
06:39
İran’dan ABD’ye ağır misilleme Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
06:16
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
01:50
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 08:10:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Çekmeköy’de feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.