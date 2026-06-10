Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz

10.06.2026 13:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl tarımsal üretimde rekor seviyede verim beklendiğini açıklarken, İran krizi nedeniyle yükselen girdi maliyetleri karşısında çiftçi desteklerinin artırılacağını duyurdu. Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında 303 projenin destekleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımsal üretimde bu yıl yüksek rekolte beklediklerini belirterek, İran krizi nedeniyle artan girdi maliyetlerinin çiftçilere yansımasını hafifletmek amacıyla destek tutarlarının artırılacağını açıkladı.

TARIMSAL ÜRETİMDE REKOR BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve üretime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl yağışların son derece olumlu seyrettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştığını söyledi.

Barajlardaki doluluk oranının geçen yıla göre yüzde 26 artışla yüzde 81 seviyesine çıktığını ifade eden Erdoğan, uygun iklim koşulları ve uygulanan destek programlarının etkisiyle birçok üründe yüksek rekolte beklendiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Tarihi bir üretim rekorunu bu sene kırabiliriz" dedi.

BUĞDAY VE ARPA ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Hububat hasat döneminin birçok bölgede başladığını belirten Erdoğan, mevcut tahminlere göre buğday üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 27, arpa üretiminin ise yüzde 50 artacağını açıkladı.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kilograma kadar gerileyen buğday veriminin bu yıl ortalama 400 kilogram seviyesine çıkmasının beklendiğini kaydeden Erdoğan, Trakya ve Çukurova gibi bölgelerde dekar başına 700 kilograma ulaşan verimlerin görülebileceğini söyledi.

TMO TÜM ÜRÜNLERİ SATIN ALACAK

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçtiğimiz hafta hububat alım fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Erdoğan, kurumun 20 milyon ton depo kapasitesi ve 600'ün üzerindeki alım merkeziyle hasat dönemi için hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda güvence veren Erdoğan, "Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak, Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, ürün tesliminden sonraki 21'inci günden itibaren ödemelerin yapılmaya başlanacağını açıkladı.

ÇİFTÇİ DESTEKLERİ ARTIRILIYOR

Bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların üretim girdilerinde maliyet artışına neden olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Çiftçilerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla yeni bir karar aldıklarını açıklayan Erdoğan, "Çiftçi destek tutarlarımızı İran savaşı nedeniyle maliyetleri artan çiftçilerimizin rahatlaması adına artırıyoruz." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla bir karar aldık" sözleriyle, temel destek ve planlama desteği tutarlarının güncellendiğini, İran krizi sonrası yükselen girdi maliyetlerinin dikkate alınarak destek miktarlarının artırıldığını açıkladı.

303 PROJEYE DESTEK KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel kalkınma yatırımlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Geçen yıl başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısı kapsamında 303 projenin destekleneceğini belirten Erdoğan, tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayine kadar farklı sektörlerde toplam 185 milyar liralık özel sektör yatırımının hayata geçirileceğini söyledi.

Programın ikinci çağrısına ise 1156 başvuru yapıldığını açıklayan Erdoğan, toplam 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip projelerin değerlendirme sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Gündem, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Müjdeyi verdiysen halimiz duman demektir 0 0 Yanıtla
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