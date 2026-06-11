Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek - Son Dakika
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Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek

Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel\'in yerine Faik Öztrak\'ı getirecek
11.06.2026 08:00
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CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ı CHP Meclis Grup Başkanı olarak görevlendirebileceği iddiası gündeme geldi. Olası değişikliğin hayata geçmesi halinde grup yönetiminin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun kontrolüne geçeceği ve partide uzun süredir tartışılan çift başlılık krizinin hukuki olarak sona erebileceği ifade ediliyor.

Mutlak butlan kararı sonrasında yönetim krizinin yaşandığı CHP'de son olarak bazı isimlerin ihraç edilmesiyle birlikte parti içindeki tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. İhraç kararlarının yankıları sürerken, önümüzdeki hafta yapılacak Parti Meclisi toplantısı ve Meclis grubunda yaşanabilecek gelişmeler Ankara kulislerinin en sıcak başlıkları arasına girdi.

CHP'de bir yandan olağanüstü kurultay çağrıları sürerken diğer yandan parti yönetimi ve TBMM grubuna ilişkin yeni senaryolar gündeme geliyor. Parti kulislerinde, yönetim tartışmalarının Meclis grubuna da yansıyabileceği konuşuluyor.

GRUP YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

tv100 yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği için bazı isimleri değerlendirebileceğini öne sürdü. İddiaya göre Iğdır Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in isimleri öne çıkıyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın grup başkanı olarak görevlendirilebileceği yönünde. Parti içindeki güç mücadelesinin yalnızca genel merkezle sınırlı kalmayabileceği, Meclis grubunda da önemli değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

CHP'de gözler bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıda hem ihraç kararlarının etkilerinin hem de olağanüstü kurultay taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Özgür Özel'e yakın isimlerin kurultay için topladığı imzalar ve izlenecek yol haritası da toplantının en önemli başlıkları arasında gösteriliyor. Parti yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

TBMM'DE YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Kulislerde konuşulan senaryolara göre Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilecek resmi yazıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından işleme alınması halinde CHP grup yönetiminde önemli değişiklikler yaşanabilir.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde grup yönetiminin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun kontrolüne geçebileceği ve parti içinde uzun süredir devam eden "çift başlılık" tartışmalarının farklı bir boyuta taşınabileceği değerlendiriliyor.

KURULTAY VE YARGI SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan CHP'ye ilişkin mutlak butlan dosyasıyla ilgili yargı süreci de devam ediyor. Parti içinde bazı isimler çözümün olağanüstü kurultaydan geçtiğini savunurken, farklı kanatlar ise hukuki sürecin sonucunu beklemeyi tercih ediyor.

Parti kulislerinde önümüzdeki günlerde alınacak kararların CHP'nin geleceğini belirleyecek en kritik dönemeçlerden biri olacağı yorumları yapılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek - Son Dakika

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