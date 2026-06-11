Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu - Son Dakika
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Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel\'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
11.06.2026 06:56
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CHP'de Özgür Özel ekibi, olağanüstü kurultay için topladığı yaklaşık bin imzayı Genel Merkez'e sunmaya hazırlanıyor. Başvurunun reddedilmesi halinde mahkeme yoluna gidilecek. Gözler 20 Temmuz öncesinde yargıdan çıkacak karara çevrilirken, kurultay sürecinin başlamaması ve tedbir kararlarının devam etmesi halinde Özel'e destek veren milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi bekleniyor.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmalar sürerken, Özgür Özel'e yakın isimlerin izleyeceği yol haritası da netleşmeye başladı. Parti Meclisi'nin bugün gerçekleştireceği toplantıda olağanüstü kurultay talebinin gündeme taşınması bekleniyor.

Özel'e destek veren isimlerin toplantıda, 111 milletvekilinin kurultay çağrısına destek verdiğini ve bu yönde imza verdiğini hatırlatacağı belirtiliyor. Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre; Özel'e yakın bazı isimler hakkında disiplin sürecinin gündeme gelmesi de beklenen başlıklar arasında yer alıyor.

KURULTAY İÇİN TOPLANAN İMZALAR GENEL MERKEZ'E SUNULACAK

Özgür Özel'e destek veren grubun, delegelerden topladığı yaklaşık bin imzayı pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeyi planladığı öğrenildi.

Başvurunun kabul edilmemesi halinde ise Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağı belirtiliyor. Mahkemenin kısa süre içerisinde karar verebileceği, başvurunun kabul edilmesi durumunda ise kurultay sürecini yönetmek üzere bir çağrı heyetinin oluşturulabileceği ifade ediliyor.

DELEGE TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise mutlak butlan kararı nedeniyle mevcut delegelerin hukuki geçerliliğinin kalmadığını savunuyor. Bu görüşe göre kurultay için imzaların eski delegelerden toplanması gerekiyor. Ayrıca bazı delegeler hakkında devam eden tedbir kararlarının da süreç üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

OLAĞAN KURULTAY SEÇENEĞİ DE MASADA

Parti Meclisi toplantısında gündeme gelebilecek bir diğer seçenek ise olağan kurultay takviminin başlatılması. Böyle bir karar alınması halinde mahalle delegelerinden başlayacak seçim sürecinin ilçe ve il kongreleriyle birlikte yaklaşık 6 ila 7 ay sürmesi bekleniyor.

Toplantıda tedbirli olarak disipline sevk edilen üyelerin oy kullanamayacak olması da dengeleri etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Parti Meclisi'nde Özgür Özel'e yakın isimlerin çoğunlukta olduğu belirtiliyor.

YENİ PARTİ SENARYOSU KONUŞULUYOR

CHP'ye ilişkin mutlak butlan dosyası halen istinaf sürecinde bulunuyor. Dosyanın Yargıtay aşamasına taşınmasının ardından kararın 20 Temmuz'da başlayacak adli tatilden önce çıkabileceği, aksi halde sürecin eylül ayına sarkabileceği değerlendiriliyor.

Özgür Özel cephesinin tedbir kararının kaldırılması için de girişimde bulunacağı ifade ediliyor. Tedbirin kaldırılması halinde mevcut yönetimin yeniden CHP'nin başına geçebileceği belirtilirken, aksi durumda farklı senaryoların gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Bu senaryolar arasında en dikkat çekeni ise yeni parti kurulması ihtimali. Kulislerde konuşulan iddialara göre, CHP içinde kalma ihtimalinin ortadan kalkması halinde Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri, belediye başkanları ile il ve ilçe yöneticilerinin partiden ayrılarak yeni bir siyasi oluşuma katılabileceği öne sürülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu - Son Dakika

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