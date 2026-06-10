Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran\'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan helikopter kazası, Ortadoğu'da pimini çektiği büyük bir krizin fitilini ateşledi. ABD ve İran güçleri arasında gece saatlerinde başlayan karşılıklı saldırılar, bölgeyi bir anda savaşın eşiğine getirdi.

ABD'DEN GECE YARISI "MİSİLLEME" OPERASYONU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), düşen Apache helikopterinin ardından harekete geçerek İran'a karşı misilleme saldırıları düzenlediğini açıkladı. Operasyonun "meşru müdafaa" kapsamında yapıldığını belirten CENTCOM, "Bu operasyon İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların hemen ardından İran medyası; Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehri, Keşm Adası ve Bender Abbas bölgelerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Olayların sıcağı sıcağına ABD Başkanı Donald Trump'tan da flaş bir açıklama geldi. ABC kanalına konuşan Trump, operasyonu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tepki vermek çok önemli. Bir helikopteri düşürdüler ve şu anda misilleme yapıyoruz."

CENTCOM: SALDIRI DALGASI 4 SAAT SÜRDÜ

Sabaha karşı operasyonun detaylarını paylaşan CENTCOM, başlatılan saldırıların tamamlandığını ve yaklaşık 4 saat sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı belirtildi.

Saldırıda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu aktarılarak, operasyonun uluslararası ticari gemilere yönelik saldırılara da bir yanıt olduğu vurgulandı.

İRAN CEVAPSIZ BIRAKMADI: ABD ÜSLERİNE İHA VE FÜZE YAĞMURU

ABD'nin gece yarısı operasyonuna Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılar sonrası ABD'nin Ortadoğu'daki stratejik üslerinin hedef alındığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde toplam 21 hedefin vurulduğu belirtildi.

İran'ın misilleme dalgasında şu kritik noktalar hedef alındı:

Bahreyn'deki ABD 5. Filosu: İnsansız hava araçları (İHA) sürüsüyle yoğun saldırı altına alındı.

Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü: Balistik füzelerle hedef alındı. İddialara göre, F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangarlar da dahil olmak üzere 4 önemli hedef imha edildi.

"ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ" İDDİASI

ABD'nin saldırılarını "sahte bahanelerle" düzenlediğini savunan İran tarafı, ABD füzelerinin Sirik kentinde askeri hedeflerden ziyade 2 su deposunu vurduğunu ve 1 iletişim kulesine hasar verdiğini iddia etti.

Öte yandan krizin boyutunu büyütecek bir diğer gelişme de ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde yaşandı. İran, ABD ordusuna ait teknoloji harikası MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü tüm dünyaya ilan etti. Bölgede tansiyon en üst seviyede seyrederken, gözler tarafların atacağı bir sonraki adıma çevrildi.