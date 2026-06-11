Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran\'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten peş peşe gelen "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız" açıklamalarının ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok noktası bomba yağmuruna tutuldu.

BİRÇOK BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ

Başkent Tahran'ın yanı sıra Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri geldiği bildirildi. İran medyası, ülkenin batısında, Fars ve Aseluye eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Minab, Bender Abbas, Hengam, Kiş ve Sirik adalarında da patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.

Ayrıca İran basını, ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri arasında çatışmaların da yaşandığını duyurdu.

ABD ORDUSU: ‘MEŞRU MÜDAFAA’ HAKKI KULLANILIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurdu. CENTCOM'un yazılı açıklamasında, vurulan hedefler hakkında ayrıntı verilmezken, yeni saldırıların Türkiye saatiyle gece yarısını 15 dakika geçe başladığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, İran'ın saldırılarına karşı "meşru müdafaa" hakkının kullanıldığı savunuldu.

ABD'DEN IRAK'TAKİ VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ DERHAL TERK ETMELERİ" ÇAĞRISI YAPILDI

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Büyükelçilikten yapılan uyarıda, son bölgesel gelişmeler nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri tavsiye edildi.

Seyahatlerde aksaklıklar veya hava sahasının önceden haber verilmeksizin aniden kapatılması gibi durumlarının da yaşanabileceği aktarılarak, ABD vatandaşlarına herhangi bir nedenle Irak'a seyahat etmemeleri ve Irak'ta bulunanlarının da derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

TRUMP: İRAN'I BUGÜN ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE VURACAĞIZ

Söz konusu saldırıdan önce Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ı yeniden vuracaklarını söyledi. İran'ın anlaşmaya imza atmayıp oyaladığını savunan Trump, "İran'ı bugün de çok sert bir şekilde vuracağız. İran'ın artık anlaşmayı imzalaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Trump, "Anlaşmayla ilgili neler olacağını göreceğiz. Anlaşmaya gerçekten çok yakındık ama bizi sürekli oyalıyorlar. Bizi aptal yerine koymaya devam ediyorlar çünkü biliyor musunuz? Bazı çok aptal başkanlarla iş yaptılar " dedi.

Trump'ın hedefindeki bir diğer konu ise İran ile yürütülen veya yürütülmesi planlanan diplomatik anlaşma süreçleri oldu. Tahran'ın masada zaman kaybettiğini ve fırsatı kaçırdığını belirten Trump, sözlerini sert bir tehditle noktaladı: "Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler."

SAVUNMA BAKANI HEGSETH: İRAN’DA BAŞLICA TESİSLERİ BOMBALAYACAĞIZ

Trump'ın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahı önünde bir basın açıklaması yapan Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Başkan'ın saldırı emri verdiğini, “Merkez Komutanlığı bu gece meşgul olacak çünkü Başkan Trump İran'ı sert vuracağımızı söyledi ve vuracağız da. İran'ın harika bir anlaşma yapma şansı vardı ama buna istekli değiller. Bunun yerine, Amerika Birleşik Devletleri olarak İran'daki başlıca tesislere sürekli olarak bomba yağdıracağız” sözleriyle duyurdu.

Hegseth, başlatılacak olan bu askeri harekatın durduk yere yeni bir savaş çıkarma amacı taşımadığını, tamamen caydırıcılık ve masada üstünlük kurma hedefli olduğunu savundu. Savunma Bakanlığı olarak önceliklerinin Beyaz Saray'ın taleplerini karşılamak olduğunu vurgulayan Hegseth, "Bunu, yeniden başlatmak zorunda olmadığımız bir şeyi yeniden başlatmak istediğimiz için yapmıyoruz. Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın beklediği türden bir anlaşma elde etmemizi sağlamak için şartları belirlemeye hazırdır" dedi.

Açıklamasının devamında operasyonun dozajına ve süresine de değinen Hegseth, saldırılarının oldukça "güçlü" olacağını vurguladı. Tehdidin arkasında duracaklarını belirten Hegseth, "Eğer yarın gece de gerçekleşmeleri gerekirse, saldırılar yine güçlü ve net olacak" diyerek operasyonların devamlılık sinyalini verdi.

İRAN: SAVAŞ BU KEZ BÖLGEYLE SINIRLI KALMAYACAK

Trump ve Hegseth’ten ardı ardında gelen tehditler sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından ABD’ye ilişkin mesaj yayımladı. Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, “ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN: HAYATİ ALTYAPILARI HEDEF ALMA TEHDİDİ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİDİR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi güç gösterisi değil bir milletin iradesinin karşısındaki çaresizliğin göstergesidir.” dedi. Pezeşkiyan, ülkesinin her türlü baskı ve tehdit karşısında sağlam olarak ayakta kalacağını söyledi.

İRANLI ASKERİ KAYNAK: İRAN, ABD ÇIKARLARINA DAİR YENİ HEDEFLER BELİRLEDİ

Öte yandan İran’ın ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı bildirildi. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi. Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini belirtti.