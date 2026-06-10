Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız - Son Dakika
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Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

10.06.2026 19:02
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni açıklama yaptı. İran'a dün çok sert saldırılar gerçekleştirdiklerini belirten Trump, "İran'ı bugün de çok sert bir şekilde vuracağız. İran'ın artık anlaşmayı imzalaması gerekiyor." dedi.

Müzakere halindeki ABD ile İran arasında savaş yeniden patlak verdi. İran'ın Hürmüz'de ABD helikopterlerini düşürmesinin ardından misilleme saldırısı gerçekleştiren ABD, yeni saldırıya hazırlanıyor.

TRUMP'TAN İRAN'A SALDIRI AÇIKLAMASI

Basın toplantısın gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ı yeniden vuracaklarını açıkladı. İran'ın anlaşmaya imza atmayıp oyaladığını savunan Trump, "İran'ı bugün de çok sert bir şekilde vuracağız. İran'ın artık anlaşmayı imzalaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ve anlaşmayla ilgili neler olacağını göreceğiz. Anlaşmaya gerçekten çok yakındık — ama bizi sürekli oyalıyorlar. Bizi aptal yerine koymaya devam ediyorlar çünkü biliyor musunuz? Bazı çok aptal başkanlarla iş yaptılar." dedi.

"İRAN ORDUSU TAM BİR KARMAŞA İÇİNDE, YENİLGİYE UĞRADILAR"

Öte yandan gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada İran'ın askeri kapasitesinin ciddi bir çöküş yaşadığını iddia eden Trump, ordunun büyük bir bölümünün işlevsiz hale geldiğini savundu. Gelişmeleri "tam bir karmaşa" olarak nitelendiren Trump, şu çarpıcı iddiaları dile getirdi:

"İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok, tamamen yenilgiye uğradılar."

"ORTA DOĞU'NUN ZORBASI ÖLDÜ"

Açıklamalarında Tahran yönetiminin dış politikadaki söylemlerinin içinin boş olduğunu savunan Trump, İran'ı eylemsizlikle suçladı. Bölgedeki güç dengelerinin değiştiğine işaret eden Trump'ın kullandığı, "İran sadece konuşuyor, icraat yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü" ifadeleri diplomatik kulislerde geniş yankı uyandırdı.

"ŞİMDİ BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Trump'ın hedefindeki bir diğer konu ise İran ile yürütülen veya yürütülmesi planlanan diplomatik anlaşma süreçleri oldu. Tahran'ın masada zaman kaybettiğini ve fırsatı kaçırdığını belirten Trump, sözlerini sert bir tehditle noktaladı:

"Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler."

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Son Dakika Güncel Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız - Son Dakika

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