Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yönetim krizi her geçen gün daha da derinleşirken, gözlerin çevrildiği kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in ekibinden 28 PM üyesi, CHP Parti Meclisi'nden istifa etti.

Saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde ortaya çıkan gelişme, CHP'de uzun süredir devam eden liderlik tartışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı. Son dönemde yaşanan ihraçlar, mutlak butlan kararı sonrası başlayan hukuki süreç ve olağanüstü kurultay talepleri nedeniyle parti içindeki gerilim zaten üst seviyedeydi.

MERKEZ YÖNETİM KURULU DÜŞTÜ

28 PM üyesinin istifasıyla Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.

TÜZÜK 'HEMEN KURULTAY' DİYOR

Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu.

CHP Tüzüğü'nde Madde 24/3 şöyle: "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

"BU SAATTEN SONRA KURULTAYIN TOPLANMAMASI SUÇTUR"

Özgür Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de açıklama yaptı. Zeynel Emre, "Parti Meclisi toplantısına katılacaktık. Gidelim oraya, çoğunluk biziz ve orada hem önceki Genel Başkanımıza, hem oradaki arkadaşlarımıza milyonlarca CHP'nin karamsarlığını, itirazını ve olası sonuçlarını bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı aldıralım diye düşündük. Ancak dün itibarıyla 9 arkadaşımızı yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği şeklinde bir açıklamaları oldu" dedi.

Emre şöyle devam etti: "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda 'usulsüz görev üstlenme' suçunu işlemiş olurlar. Partiye kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar."

PARTİ MECLİSİ'NDE KİMLER YER ALIYOR?

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve ölüm gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almıyor.

PM üyeleri şu isimlerden oluşuyor: "Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."

İHRAÇ SEVKLERİ SONRASI DENGE DEĞİŞTİ

Mahkeme kararıyla atanan CHP yönetimi, dün Özgür Özel'e yakın 9 ismi "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle disipline sevk etti.

Mutlak butlan yönetiminin “Partinin kurumsal kimliğini zedelediği” iddiasıyla ihracını istediği isimler şöyle:

• Ensar Aytekin

• Ali Mahir Başarır

• Gökhan Günaydın

• Nurhayat Altaca Kayışoğlu

• Özgür Karabat

• Umut Akdoğan

• Veli Ağbaba

• Turan Taşkın Özer

• Burhanettin Bulut

Sevk kararları, Parti Meclisi'ndeki dengeyi de değiştirdi. Temmuz 2020’de gerçekleştirilen 37’inci Olağan Kurultay’da PM’ye seçilen ve mahkeme kararıyla göreve çağırılan Altaca, Karabat, Akdoğan ve Ağbaba’nın 11 Haziran 2026 tarihli Parti Meclisi’ne katılmalarının önü kapatıldı.

İhraç sevkleri öncesi Özgür Özel destekçilerinin Parti Meclisi'nde çoğunluğu oluşturduğu belirtiliyordu. Ancak Altaca, Karabat, Akdoğan ve Ağbaba'ya yönelik karar sonrası Parti Meclisi'ne katılamayacak olması, Parti Meclisi'nde dengenin Kılıçdaroğlu lehine oluştuğu değerlendiriliyor.

KURULTAY GÜNDEME GELECEK

Bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek CHP Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecinin de ele alınması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" demişti.