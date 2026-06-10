Evimi satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz - Son Dakika
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Evimi satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evimi satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
10.06.2026 16:01
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"Evimi satıp altın alacağım, 2 yıl sonra 4 evim olacak" diyerek tüm birikimini altına yatıran ve kiraya çıkan vatandaş, piyasaların ters köşe yapmasıyla büyük bir hüsran yaşadı. ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarının düşüşe geçmesi ve katlanan kira masrafları, sadece 3 ay içinde vatandaşa yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Özellikle ABD-İran arasında yaşanan çatışma ortamının barışa dönüşmemesi; dolar ve petrol fiyatlarını yukarı çekerken, altın fiyatlarında beklenmedik bir düşüş trendi başlattı. Savaşın yeni saldırı dalgalarıyla sürebileceği endişesi, altına yatırım yapanların paniğini daha da artırıyor. Bu piyasa şartlarında en çarpıcı kayıplardan birini ise geçtiğimiz mart ayında evini satarak tüm parasıyla altın alan bir vatandaş yaşadı.

"4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM" DİYEREK KİRAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında sosyal medyada da gündem olan olayda, vatandaş evini satarak 1 kilo altın aldığını açıklamıştı. Ailesiyle birlikte kiralık bir eve geçen yatırımcı, o dönem hedeflerini şu sözlerle dile getirmişti:

"Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum."

ALTINDAKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 4'Ü BULDU

Ancak piyasalar, vatandaşın beklentisinin aksine hareket etti. 27 Mart 2026 tarihinde gram altın 6.423 lira seviyelerinden işlem görürken, bugün itibarıyla 6.150 lira seviyesine kadar geriledi. Gram bazında yaşanan yüzde 4'lük bu düşüş, 1 kilo altın alan vatandaşın anaparasında tek kalemde yaklaşık 260 bin liralık bir erimeye neden oldu.

KİRA VE TAŞINMA MASRAFLARI BİLANÇOYU AĞIRLAŞTIRDI

Vatandaşın zararı sadece altındaki değer kaybıyla sınırlı kalmadı. Evini sattığı için kiraya çıkmak zorunda kalan 4 kişilik ailenin karşılaştığı güncel barınma maliyetleri, zararın boyutunu katladı. Ortalama ev kiralarının 45.000 lira seviyelerine ulaştığı bir ortamda, ailenin 3 aylık kira, depozito, emlakçı ve taşınma gibi mecburi giderleri büyük bir yekûn oluşturdu.

Evimi satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Eriyen anapara ve yüksek barınma masraflarına, satılan evin 3 ay içinde kâğıt üzerinde sağladığı değer artışı (fırsat maliyeti) da eklendiğinde, vatandaşın toplam zararının 1 milyon lira seviyelerine dayandığı hesaplanıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evimi satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evimi satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz - Son Dakika
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