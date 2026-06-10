Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap - Son Dakika
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Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap

Mertens\'ten Galatasaray\'a beklenmedik cevap
10.06.2026 16:08
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Galatasaray'a yardımcı antrenörlük teklifi yaptığı Dries Mertens'ten beklenmedik bir cevap geldi. Mertens'in teklifi ilk aşamada kabul etmediği, Galatasaray'dan süre istediği belirtildi.

Galatasaray’da Dries Mertens için yeni bir dönem ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, futbolculuk kariyerini noktalayan Belçikalı yıldızla görüşme gerçekleştirdi ve kendisine yardımcı antrenörlük teklifi yaptı.

KABUL ETMEDİ, SÜRE İSTEDİ

Şampiyonluk kutlamalarında İstanbul'da olan ve ardından ülkeden ayrılan Dries Mertens ise Galatasaray’ın teklifine ilk aşamada olumlu yanıt vermedi. 38 yaşındaki tecrübeli ismin ilk aşamada gelen teklifi kabul etmediği, sarı-kırmızılı yöneticilerden kararını vermek üzere süre istediği belirtildi. 

Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap

GALATASARAY'DA İYİ İŞLER YAPTI

2022 yazında Galatasaray’a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 3 sezonda kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasına girdi. Belçikalı yıldız, Galatasaray kariyerinde 136 resmi maça çıktı, 25 gol ve 44 asistlik performansıyla hücum hattına önemli katkı sağladı. Skor katkısının yanı sıra oyun aklı, pres gücü, liderliği ve soyunma odasındaki etkisiyle de dikkat çeken Mertens, sarı-kırmızılı formayla 5 kupa sevinci yaşadı. 

KAZANDIĞI KUPALAR

Mertens, Galatasaray’da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Özellikle 2023-2024 sezonunda Süper Lig’in asist kralı olarak şampiyonluk yürüyüşünde kilit rollerden birini üstlendi. 

Dries Mertens, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap - Son Dakika

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