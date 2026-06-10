Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de - Son Dakika
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Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de

10.06.2026 17:07
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İstinaf mahkemesi, gizli fon davasında 102 yıl hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın itirazını kabul etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden yargılama 11 Eylül'de yapılacak.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan tutuklu sanık Seçil Erzan, 11 Eylül'de yeniden yargılanacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararının bozulmasına hükmetti. İstinaf, Erzan ve beraberindeki bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını usul eksiklikleri nedeniyle bozup dosyayı yerel mahkemeye iade ederken, dosyadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararları ise hukuka uygun bularak onadı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Dosya yerel mahkeme olan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. Mahkeme tensip zaptını düzenleyerek yargılamanın 11 Eylül günü başlamasına karar verdi. Yeniden yargılanacak olan Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de

NE OLMUŞTU?

Eski DenizBank şube müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye "yüksek getirili özel fon" vaadinde bulunduğu iddia edildi. Erzan'ın yatırımcılara, resmi kayıtlarda bulunmayan ancak çok yüksek kâr sağlayan gizli bir fon olduğunu söylediği, bazı isimlerin de bu sisteme dahil olduğunu öne sürerek milyonlarca dolar ve TL topladığı iddia edildi.

Mağdurlar arasında:

  • Arda Turan
  • Fernando Muslera
  • Emre Belözoğlu
  • Selçuk İnan

gibi isimler yer aldı. Ayrıca dava sürecinde Fatih Terim'in adı da sıkça gündeme geldi.

Mahkeme kararı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2025'te kararını açıkladı. Mahkeme, Seçil Erzan'ı;

  • Nitelikli dolandırıcılık,
  • Güveni kötüye kullanma,
  • Özel belgede sahtecilik

suçlarından mahkûm etti.

Verilen ceza:

  • Toplam 102 yıl 2 ay hapis (bazı haberlerde hesaplama farkı nedeniyle 102 yıl 4 ay olarak yer aldı)
  • 753 bin 880 TL adli para cezası
  • Tutukluluk halinin devamı kararı

Diğer sanıklar

Davada yargılanan eski DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında ise beraat kararı verildi.

Kararın ardından istinaf süreci başladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği 102 yıllık mahkûmiyet kararını usul ve değerlendirme yönlerinden bozdu.

Seçil Erzan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 149614 149614:
    Bu işleri yapmasında teşvik eden saygı değer futbol insanları nerede. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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