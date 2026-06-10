Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan tutuklu sanık Seçil Erzan, 11 Eylül'de yeniden yargılanacak.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası kararının bozulmasına hükmetti. İstinaf, Erzan ve beraberindeki bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını usul eksiklikleri nedeniyle bozup dosyayı yerel mahkemeye iade ederken, dosyadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararları ise hukuka uygun bularak onadı.
Dosya yerel mahkeme olan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. Mahkeme tensip zaptını düzenleyerek yargılamanın 11 Eylül günü başlamasına karar verdi. Yeniden yargılanacak olan Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Eski DenizBank şube müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye "yüksek getirili özel fon" vaadinde bulunduğu iddia edildi. Erzan'ın yatırımcılara, resmi kayıtlarda bulunmayan ancak çok yüksek kâr sağlayan gizli bir fon olduğunu söylediği, bazı isimlerin de bu sisteme dahil olduğunu öne sürerek milyonlarca dolar ve TL topladığı iddia edildi.
Mağdurlar arasında:
gibi isimler yer aldı. Ayrıca dava sürecinde Fatih Terim'in adı da sıkça gündeme geldi.
Mahkeme kararı
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2025'te kararını açıkladı. Mahkeme, Seçil Erzan'ı;
suçlarından mahkûm etti.
Verilen ceza:
Diğer sanıklar
Davada yargılanan eski DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında ise beraat kararı verildi.
Kararın ardından istinaf süreci başladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği 102 yıllık mahkûmiyet kararını usul ve değerlendirme yönlerinden bozdu.
Son Dakika › Güncel › Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de - Son Dakika
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