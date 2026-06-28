ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri durduruldu - Son Dakika
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ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri durduruldu

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri durduruldu
28.06.2026 21:59
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ABD ile İran arasında bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen barış görüşmelerinin, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tamamen durdurularak askıya alındığı öne sürüldü. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin "durdurulduğu" öne sürüldü.

SEBEP: KARŞILIKLI SALDIRILAR

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Wall Street Journal'a (WSJ) bildirdiğine göre, ABD-İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı.

Haberde, iki ülke arasındaki saldırıların, "bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulmasına" yol açtığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ: HÜRMÜZ TRAFİĞİNİ ENGELLEDİĞİ SÜRECE İRAN'I VURACAĞIZ

Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e verdiği röportajda, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden devam etmesi ihtimali üzerine konuşan Waltz, buna sadece ABD'nin değil, "tüm dünyanın karşı olduğunu" söyledi ve böyle bir durumda Başkan Donald Trump'ın tüm seçenekleri masada tutacağı değerlendirmesinde bulundu.

Waltz ayrıca, ABD ile İran arasında ateşkes sürecinin ilerlemesine yönelik teknik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Trump'ın "her zaman diplomasiye şans tanıyacağını" ancak "Başkan'ın sabrının sonsuza dek sürmeyeceğini" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD yönetimi, karşılıklı olarak birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor. Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu.

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Son Dakika ABD ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri durduruldu - Son Dakika

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