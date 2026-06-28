FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya’ya karşı oynanan maçta sakatlanan Manuel Ugarte’den Uruguay'a ve kulübü Manchester United'a kötü haber geldi.
Uruguay basınında yer alan habere göre; İspanya mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan Manuel Ugarte'nin ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
Haberin devamında, 25 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Manuel Ugarte’nin 10-12 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.
Manchester United sağlık heyetinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve sakatlığın durumuyla ilgili olarak önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapılmasının beklendiği dile getirildi.
Manuel Ugarte'nin ismi ocak ayından bu yana Süper Lig devi Galatasaray ile ciddi şekilde anılmaya devam ediyordu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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