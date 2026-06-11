Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç - Son Dakika
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Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

11.06.2026 10:06
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Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı olayların ardından gün ağarınca ortaya çıkan görüntüler, yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Başkent Belfast'ta çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar görürken, bazı bölgelerde binaların ateşe verilmeye çalışıldığı görüldü. Gece boyunca polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, güvenlik güçleri tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Yetkililer yeni olaylara karşı güvenlik önlemlerini artırırken, ülkedeki gerilim sürüyor.

Kuzey İrlanda'da günlerdir süren göçmen karşıtı olayların ardından ortaya çıkan görüntüler, yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne serdi. Başkent Belfast başta olmak üzere birçok bölgede gece boyunca devam eden olayların ardından sabah saatlerinde sokaklarda büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Doğu Belfast'taki Lendrick Caddesi'nden gelen görüntülerde, bazı evlerin ve iş yerlerinin zarar gördüğü, araçların kullanılamaz hale geldiği ve sokakların adeta savaş alanını andırdığı görüldü.

GECE BOYUNCA OLAYLAR DURMADI

Göçmen karşıtı göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda araç ateşe verildi. Bazı binalara saldırılar düzenlenirken, polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve plastik mermi kullandı.

Olaylar sırasında göçmenlerin yaşadığı öne sürülen evlerin adresleri de sosyal medyada paylaşılmış, bu durum güvenlik endişelerini daha da artırmıştı.

Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

SOKAKLARDA YIKIMIN İZLERİ

Sabahın ilk saatlerinde kaydedilen görüntülerde kırılan camlar, zarar gören binalar ve yanmış araçlar dikkat çekti. Bölge sakinleri gece boyunca yaşanan olayların ardından büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Yetkililer hasar tespit çalışmalarına başlarken, polis ekipleri olayların yeniden başlamaması için birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdı.

Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI GELMİŞTİ

Yaşanan olayların ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Kuzey İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Özellikle gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durulması istenirken, herhangi bir olumsuz durumda güvenlik güçleri ve Türk temsilcilikleriyle iletişime geçilmesi tavsiye edilmişti.

Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Kriz, 8 Haziran'da Sudanlı olduğu belirtilen bir kişinin bir İrlandalıyı ağır yaraladığı bıçaklı saldırının ardından başladı. Olay sonrası aşırı sağcı gruplar göçmen karşıtı çağrılar yaparken, protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.

Başta Belfast olmak üzere birçok bölgede yabancılara ait evler ve iş yerleri hedef alınırken, polis araçları ve kamu malları da saldırılardan nasibini aldı.

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Son Dakika Dünya Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç - Son Dakika

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