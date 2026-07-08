Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü
08.07.2026 19:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelerek yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü

ŞARA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, zirve hareketliliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de Ankara'nın diplomasi gündeminde yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir görüşme gerçekleştirerek bölgedeki son durumu ve komşu iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü
Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü - Son Dakika

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