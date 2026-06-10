Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın

10.06.2026 16:14
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin transferi için yönetime "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde İngiliz kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarında gaza bastı. Forvet hattına yapılacak takviyelerin ardından savunmayı da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

HEDEF NATHAN AKE

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'nin stoper transferindeki öncelikli hedefi Manchester City forması giyen Nathan Ake oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı savunmacının menajeriyle ilk temasları kurduğu ve olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın

MANCHESTER CITY İLE MASAYA OTURULACAK

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor. İngiliz kulübünün, deneyimli savunmacı için piyasa değerinin üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

"NE GEREKİYORSA YAPIN"

Haberde yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım, transferin gerçekleşmesi için yönetime tam yetki verdi. Tecrübeli başkanın, Nathan Ake transferi konusunda kurmaylarına "Ne gerekiyorsa yapın" talimatını verdiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Toplam 1644 dakika sahada kalan Ake, takımının savunmadaki önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Manchester, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın - Son Dakika

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