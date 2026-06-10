27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... - Son Dakika
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27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...

27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
10.06.2026 16:01
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OnlyFans üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve videolar paylaşarak gelir elde ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Aralarında Merve Taşkın, Ceyda Ersoy ve Gizem Avcı'nın da bulunduğu 27 sosyal medya fenomeni hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler için 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. 5 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OnlyFans üzerinden paylaştıkları cinsel içerikli görüntüler karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlamalar kapsamında 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

TANINMIŞ FENOMENLER DE LİSTEDE

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; hazırlanan iddianamede, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip bazı fenomenlerin de yer aldığı görüldü. Özellikle Merve Taşkın, Ceyda Ersoy ve Gizem Avcı gibi isimlerin dosyada bulunması dikkat çekti. Soruşturmanın önümüzdeki süreçte mahkeme aşamasına taşınması bekleniyor.

10'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede yer alan şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilirken, her biri için 10'ar yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyanın mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde fenomenler yargı önüne çıkacak.

5 İSME YAKALAMA KARARI

Onlyfans soruşturması kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HAKLARINDA İDDİANAME HAZIRLANAN İSİMLER

  • Gizem Bağdaçiçek
  • Merve Taşkın
  • Azranur Ay Vandan
  • Zeynep Alkan
  • Ebru Arman
  • Meltem Bakır
  • Gizem Avcı
  • Yağmur Şimşek
  • Öznur Güven
  • Cansu Bade Taş
  • Kübra Yurdakul
  • Arzu Yılmaz
  • Ceyda Ersoy
  • Derin Gür
  • Dilber Doğan
  • Eda Alboya
  • Eme Nur Süder
  • Kadriye Değirmenci
  • Lina Su Özgen
  • Yaprak Meriç Yücel
  • Nisanur Kavak
  • Tuğçe Cansu Parlak
  • Tülin Arıkoğlu
  • Burçin Erol
  • Serpil Cansız

Sosyal Medya, Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Avcı, Gündem, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... - Son Dakika

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