OnlyFans üzerinden paylaştıkları cinsel içerikli görüntüler karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlamalar kapsamında 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; hazırlanan iddianamede, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip bazı fenomenlerin de yer aldığı görüldü. Özellikle Merve Taşkın, Ceyda Ersoy ve Gizem Avcı gibi isimlerin dosyada bulunması dikkat çekti. Soruşturmanın önümüzdeki süreçte mahkeme aşamasına taşınması bekleniyor.
İddianamede yer alan şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilirken, her biri için 10'ar yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyanın mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde fenomenler yargı önüne çıkacak.
Onlyfans soruşturması kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... - Son Dakika
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