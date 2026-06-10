Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler - Son Dakika
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Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

Netanyahu\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
10.06.2026 16:41
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Parti grubunda yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yeni gerilimlerin körüklenmek istendiğini belirterek "Cevabımız çok net olur, çok da sert olur" mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'de geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için küstah sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgede yeni bir gerilim oluşturulmak istendiğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarının hedef alınması halinde buna sert karşılık verileceğini ifade etti.

"İSRAİL'İN FİTNE KAYIĞINA BİNMİŞLER"

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, özellikle Kıbrıs Adası üzerinde bir "fitne ateşi" yakılmak istendiğini belirtti. Bazı çevrelerin İsrail'in politikalarına destek verdiğini öne süren Erdoğan, "İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler" dedi.

"CEVABIMIZ ÇOK SERT OLUR, ÇOK DA NET OLUR"

Türkiye'nin bölgedeki hak ve menfaatlerinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri İsrail'de geniş yankı uyandırırken "Gazze kasabı" olarak anılan Netanyahu'dan da küstah ifadeler barındıran bir paylaşım geldi. Erdoğan'ı "Kendi halkını ezen" bir lider olarak tanımlayan Netanyahu, Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteğe atıfta bulunarak "Dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail Devleti ve IDF, Orta Doğu’yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran ve vekilleri aleyhine güçlü eylemlerini sürdürecektir" ifadelerini kullandı. 

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TEPKİ

Netanyahu'nun küstah sözlerine tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de on binlerce sivili katleden ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir yönetimin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye çalışmasını "hadsizlik" olarak niteleyerek, "Soykırım suçlamasıyla yargılananların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir" dedi.

ÖMER ÇELİK: ANLIYORUZ Kİ GRUP KONUŞMALARINI ANBEAN İZLİYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İsrail yönetiminin Türkiye’yi anbean takip ettiğini belirtti. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından birkaç dakika sonra hezeyan dolu açıklamalar yapıyorlar. Buradan anlıyoruz ki grup konuşmalarını anbean izliyorlar" ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun katil İsrail ordusuna yönelik "ahlaklı ordu" nitelendirmesini eleştiren Çelik, şöyle devam etti:

"Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki; 'İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur' diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade; yeryüzünde, Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa, yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Bu gerçekleştirilen katliam; Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar, dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir.

"İRAN VE IRAK'TAKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZ BU KATLİAMCI ŞEBEKEYLE YAN YANA GELMEDİ"

Dolayısıyla zaten ilk cümlede dünyanın en ahlaklı ordusu diye İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü bu şekilde nitelemesiyle zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. İkincisi Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun tabii bir acısı var. O da şu; İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi.

Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu tabii bazı Araplarla ilgili yapıyor, Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, Nusayri kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir."

BAKAN GÜRLEK: HADSİZ SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuş Binyamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu’nun; insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız; Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze’de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır.

Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz, Türkiye, İsrail, Kıbrıs, Sözler, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304 Szka788304:
    şimdi bizim düşüncesizler bop yazmaya devam eder sağa sola 3 5 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    sözlü değil somut şeyler lazım … mesela bugüne kadar ülkemiz İsrail’e somut ne yapmış var mı bir örneği bilmek istiyorum 2 4 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sen bu ülke için ne yaptın söyle 0 1
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Hamasa Destek verdiğini söyledi anlayana yeter ama sana yetmez -2 2
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    yazmaya gerek yok zaten öyle 0 1 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    itibar etmeyiniz 0 0 Yanıtla
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