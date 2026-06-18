İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi - Son Dakika
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İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi

İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
18.06.2026 12:21  Güncelleme: 12:23
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir inşaatta çalışan Ferhat Uzun, temeldeki suda ölü bulundu. Elektrik akımına kapıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün akşam Araklı’da yaşanan üzücü olayda, inşaatta çalışan Ferhat Uzun (30) temelde biriken suda hareketsiz halde bulundu. Elektrik çarpması şüphesiyle gündeme gelen vaka, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Soruşturma detayları yakından takip ediliyor.

SUDA HAREKETSİZ YATARKEN FARK EDİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Araklı ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Çalıştığı inşaatın temelindeki suda hareketsiz yatan Ferhat Uzun’u fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Uzun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

ELEKTRİK AKIMI İHTİMALİ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ferhat Uzun’un elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

Ferhat Uzun, Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, İnşaat, Araklı, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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