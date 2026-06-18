Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan ilk sözler - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan ilk sözler

18.06.2026 13:14
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Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Göreve dönüşünün ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum" dedi.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.  Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

İsmail Kartal, kulüp televizyonunda "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer: "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve ala ve bizlere güvenen sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz." diye konuştu.

BİRİNCİ YARDIMCISI DIRK KUYT

İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilere geri dönüyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. "Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum dedi." diye konuştu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan ilk sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Fenerbahçe camiası biraz sabırlı olsa şampiyon olmak için 12 13 sene beklemezdi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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